- Copiii care au mame exigente vor avea șanse de succes mai mari in viața, fața de cei care beneficiaza de mame indulgente, a aratat Erica Rascon, profesoara la Universitatea din Essex, ce a realizat un studiu pe mii de copii. Conform studiului, care a analizat peste 15.000 de copii cu varste cuprinse…

- Ilie Dumitrescu este, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuti crai din fotbalul romanesc. Ajuns la 49 de ani, fostul star al echipei nationale a recunoscut public ca toata viata i-au placut femeile. Atunci cand vine vorba despre bunaciunile la care a „marcat”, acesta se poate lauda cu un „palmares”…

- O superstitie veche spune ca Zilele Mosilor sunt mult mai calduroase, mai bune dar si mai senine, asemuindu-se sufletului Mosilor. Mai mult, se spune ca mucenicii ar fi spiritele acestor stramosi mitici. In aceasta zi femeile obisnuiesc sa prepare unele preparate pe care ele le aduc ofranda. Toate…

- Ecaterina Jumbei din Temeleuți are 92 de ani. Chiar daca, uneori, picioarele nu o mai asculta, ramane, totuși, o femeie activa și foarte pozitiva. Traiește de una singura și se descurca aproape in toate. Nu se plange de greutați, nu uraște pe nimeni. Viața a dus-o pe carari nebanuite de ea, dar nici…

- 8 MARTIE. Mesaje de 8 Martie 2018. Ziua Femeii – Mesaje, urari, SMS-uri si FELICITARI pentru femeile din viata voastra de ziua mamei si de ziua femeii • Mesaje de 8 martie 2018. Iata cele mai frumoase mesaje, urari, felicitari si sms-uri!

- Fundația Hope and Homes for Children și NN anunța rezultatele programului „Sanatate pentru o viața mai buna”, prin care 80 de copii și tineri incluși in programele Fundației au beneficiat de tratamente și intervenții medicale, iar alți 160 de copii au primit consiliere privind obiceiurile de viața sanatoasa.…

- Violența in familie inca mai face victime. Foto reconstituire. O mama a doi copii a fost ucisa de fostul partener intr-un coafor. Alexandra. O alta, la numai cateva zile distanța, a fost ucisa de fostul soț intr-o gradinița. Nicoleta. „Era gelos si nu suporta ideea de a fi parasit.” Cam asta a fost…