Stiri pe aceeasi tema

- Inscrisul de pe o tableta din plumb, veche de 1500 de ani, descoperita intre ruinele unui vechi amfiteatru din Israel, a fost in sfarsit descifrat, dezvaluind un blestem aruncat asupra unui dansator pe nume Manna, probabil din partea unui rival, transmite luni Live Science, preluat de Agerpres. Blestemul…

- Cele patru studente din Israel, care au batut o mama, chiar sub privirile fiicei ei, pe o strada din Chisinau, si care au deja fost exmatriculate de la Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie din Republica Moldova, nu pot fi gasite de catre politisti. Tinerele risca sa fie declarate persoane indizerabile.

- Cele patru studente din Israel, care au batut o mama, chiar sub privirile fiicei ei, pe o strada din Chisinau, au fost exmatriculate de la Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie din Republica Moldova.

- Bautura artizanala a fost realizata de o echipa de oameni de stiinta britanici care si-au botezat produsul "Atomik". Profesorul Jim Smith, de la Universitatea din Portsmouth, sustine ca a fost realizata o singura sticla din bautura inedita. Vodca a fost realizata din cereale si apa aduse din zona de…

- Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava (USV) anunta ca va coordona proiectul INCREASE, acesta urmarind sa sprijine adultii slab calificati pentru a-si creste sansele de angajare si IMM-urile pentru a-si creste capacitatea de inovare.Echipa de implementare a proiectului este formata ...

- Natura are propria muzicalitate pe care o etaleaza ori de cate ori ne facem timp sa o ascultam. Omul a pus-o in slujba lui, iar muzicalitatea naturii se imbina cu armonia tehnicii. Proiectul de amenajare a potecii tematice ”Muzica naturii interpretata de piatra, lemn și apa”, desfașurat in satul…

- Meciul din Israel incepe la ora 20.00, Look, Digi. Se reia de la scorul de 1-0 pentru ardeleni. Maccabi Tel Aviv - CFR Cluj 0-0 / LIVE Cel mai nou transfer al echipei CFR Cluj, fundașul dreapta dorit de FCSB și Dinamo, explica de ce a ales sa joace la echipa campioana Mihai Butean:”Vreau sa-i calc pe…