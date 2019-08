Stiri pe aceeasi tema

- Accident spectaculos, produs sambata dupa-amiaza in Reșița. Chiar in ziua nunții, mirele și-a facut mașina praf, dupa ce s-ar fi intrecut cu un alt nunțaș. In urma impactului puternic, barbații au fost transportați la spital pentru investigații. Cele doua mașini s-au facut zob dupa ce s-au ciocnit puternic…

- Un tanar din Republica Moldova a fost reținut de polițiști in Blaj. A provocat accident rutier și a fugit de la locul faptei. Era sub influența alcoolului, iar polițiștii ii reținusera permisul cu cateva ore inainte de accident, dupa ce l-au prins baut la volan. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul…

Bebelus mort si alte trei persoane ranite intr-un accident provocat de un sofer de 18 ani O fetita de 4 ani a murit, iar alte trei persoane sunt ranite dupa ce masina in care se aflau, condusa chiar de tatal bebelusului, a lovit un cap de pod in localitatea Corcova, judetul Mehedinti.

- INCONSTIENT…Cumplitul accident s-a petrecut in localitatea Banca. Soferul unei masini inmatriculate in Anglia, cu volan pe dreapta, a pierdut controlul si a intrat violent intr-un cap de pod, oprindu-se in poarta unui localnic. Imediat dupa impact, soferul, in varsta de 48 de ani, a fugit de la fata…

- Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, doua dintre acestea fiind in coma, in urma unui accident care a avut loc duminica dimineata in Constanta, intre un autoturism si o duba. Toate cele sapte victime erau incarcerate, fiind necesara interventia pompierilor pentru a le scoate din autovehicule.…

Accident grav in Maramureș: Cinci persoane ranite in urma impactului. Doua mașini facute praf Accident rutier pe strada 44 din Tautii Magheraus. Au intervenit un echipaj de descarcerare, unul de stingere, unul de prim ajutor SMURD- EPA, echipaj TIM (terapie intensiva mobila) si unul SAJ.

- Un sofer roman a strivit cu camionul un Peugeot, in Franta, in timpul unei depasiri. Soferului roman i s-a facut rau cand a coborat din cabina si a vazut ce a facut. The post Teribil accident de circulație provocat, in Franța, de un șofer roman appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident de circulație s-a petrecut in aceasta dimineața, intr-o intersecție nesemaforizata din Cluj. Vinovatul este un șofer, in varsta de 73 de ani, care nu ar fi acordat prioritate unei mașini.