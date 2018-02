Stiri pe aceeasi tema

- EVO 2018 (Evolution Championship Series) va avea loc in perioada 3 – 5 august la Las Vegas și va include urmatoarele jocuri: Street Fighter V: Arcade Edition, Tekken 7, Guilty Gear Xrd: Rev 2, Injustice 2, Dragon Ball FighterZ, Super Smash Bros. for Wii U, Super Mash Bros Melee, BlazBlue…

- Over the Moon Games prezinta un nou gameplay trailer pentru The Fall Part 2: Unbound, continuarea titlului indie action adventure cu elemente sidescrolling shooter și puzzle din 2014. The Fall Part 2: Unbound va fi lansat pe 13 februarie pentru PC, PlayStation 4, Xbox One și Switch. The post Nou trailer…

- Cu Olimpiada de Iarna urmand sa inceapa peste doar zile, Ubisoft ne aduce aminte ca expansiunea Road to the Olympics pentru Steep este singura șansa de a trai experiența jocurilor din acest an. Steep, precum și Road to the Olympics, au prețul injumatațit pe PC (Steam și Uplay), PlayStation…

- Nintendo a publicat un overview trailer pentru versiunile de Switch ale Bayonetta și Bayonetta 2: Bayonetta 1 și 2 vor sosi pe Switch din 16 februarie in Statele Unite și Europa, iar in format retail Bayonetta 2 va include un cod pentru descarcarea Bayonetta acesta fiind disponibil pentru descarcare…

- va lansa Dynasty Warriors 9 pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 13 februarie in Statele Unite și Europa. Iata trailer-ul introductiv: The post Trailer introductiv pentru Dynasty Warriors 9 appeared first on ComputerGames.ro .

- Kadokawa Corporation și Active Gaming Media vor lansa Yume Nikki: Dream Diary – un remake 3D pentru jocul de aventura Yume Nikki, supervizat in intregime de creatorul originalului, Kikiyama pe PC via Steam și Playism din 23 februarie la prețul de $19.99. Iata cel mai nou trailer: The post Trailer nou…

- Koei Tecmo, Square Enix și Team Ninja au lansat Dissidia Final Fantasy NT pe PlayStation 4 de ieri, 30 ianuarie, in Statele Unite și Europa. Iata trailer-ul oficial de lansare: The post Trailer oficial de lansare pentru Dissidia Final Fantasy NT appeared first on ComputerGames.ro .

- Capcom prezinta astazi, ziua lansarii lui Monster Hunter: World pe PlayStation 4 și Xbox One, Launch Trailer. Videoclipul include cei mai interesanți monștri pe care jucatorii ii vor vana, sau de care vor fugi, in funcție de nivelul personajului și echipamentul disponibil. Monster Hunter: World va primi…

- Sledgehammer Games și Activision prezinta primul trailer pentru DLC-ul de debut al shooterului Call of Duty: WWII. Pachetul Resistance, din 30 ianuarie pe PS4 și peste o luna pe PC și Xbox One, conține, pentru 15$, patru harți multiplayer și un nou capitol pentru Nazi Zombies. Resistance este inclus…

- Koei Tecmo va lansa Attack on Titan 2 pe 20 martie pentru PC, PlayStation 4, Xbox One și Switch, iar astazi primim un nou trailer. Vedem ce activitați sunt disponibile intre misiuni, printre care se numara discuțiile cu coechipierii, personalizarea personajului, cercetarea inamicilor, recuzitarea echipamentului…

- Capcom va lansa maine Monster Hunter: World pe PlayStation 4 și Xbox One, in timp ce versiunea PC va veni doar in toamna. Cu aceasta ocazie, studioul incepe o serie de videoclipuri in care principalii producatori discuta despre viziunea, munca lor și precedentele jocuri din serie. The post Monster Hunter:…

- Capcom a anunțat un crossover Monster Hunter: World care aduce costume tematice cu monștrii Rathalos, Zinogre și Kirin pentru Street Fighter V via Extra Battle Mode. In fiecare luna va sosi cel puțin cate un costum unic care va putea fi obținut in Extra Battle Mode cu Fight Money. …

- Warhorse Studios prezinta un nou trailer pentru Kingdom Come: Deliverance, first person simulator medieval cu puternice elemente RPG. Jocul va fi open world, poveste nonliniara și așezari dinamice și lupte tactice. Jocul s-a facut remarcat pe Kickstarter, unde a fost, timp de aproximativ 1 an, cel mai…

- Two Point Hospital, aflat in dezvoltare la Two Point Studios, echipa condusa de foști veterani ai vizionarului studio Bullfrog, a prezentat un nou trailer pentru Two Point Hospital, continuarea spirituala a lui Theme Hospital. Videoclipul este deschis de Gary Carr și Mark Webley, designerii principali…

- Metal Gear Survive a primit de la Konami un nou trailer in care vedem cum funcționeaza co-op-ul și de ce este necesar acesta impotriva Wanderers: Metal Gear Survive va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One in Statele Unite din 20 februarie și in Europa din 22 februarie. Un beta a avut loc pe [...] The…

- Koei Tecmo a publicat un nou trailer pentru Hyrule Warriors: Definitive Edition – portarea pentru Switch a jocului care a sosit pe Wii U și 3DS, in care ii vedem in acțiune pe Link, Tetra, Zelda, Ganondorf și Midna: Hyrule Warriors: Definitive Edition va sosi in prima jumatate a acestui an. The post…

- Ubisoft a publicat un nou trailer pentru Far Cry 5 din care ne facem o idee despre creaturile și personajele din joc: Far Cry 5 va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 27 martie. The post Far Cry 5 primește un nou trailer appeared first on ComputerGames.ro .

- Team17 a publicat trailer-ul oficial de lansare pentru versiunea de Switch a The Escapists 2. Jocul poate fi descarcat acum via Nintendo Store. The Escapists 2 este disponibil și pe PlayStation 4, PC și Xbox One. The post Trailer oficial de lansare pentru The Escapists 2 pentru Switch appeared first…

- Capcom a oferit detalii despre conținutul celui mai nou update de Street Fighter V Arcade Edition pentru PlayStation 4 și PC. Jucatorii iși vor putea schimba Fighter ID și Home (Flag) pentru $9.99 via game store sau 200.000 Fight Money. Update-ul va sosi saptamana viitoare și va introduce…

- Data miner-ul X-Kira a descoperit cateva chestii noi din Street Fighter V: Arcade Edition inclusiv character alternates și un Boss Rush Mode. X-Kira a postat un clip nou via YouTube in care el se lupta cu Aprile, Satsuki și Phantom Bison in acest mod de joc neanunțat oficial: Street Fighter V: Arcade…

- Arc System Works și Bandai Namco vor lansa Dragon Ball FighterZ pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci va fi disponibil și un beta. Iata trailer-ul cinematic de lansare: The post Trailer introductiv pentru Dragon Ball FighterZ appeared first on ComputerGames.ro…

- Bandai Namco a publicat un nou trailer pentru Soul Calibur VI in care o vedem in arena pe Sophitia. Clipul este comentat de producatorul Motohiro Okubo, care ne spune despre cum au realizat designul Sophitiei și ca ea și cu Mitsurgui au fost primele doua personaje realizate pentru noul joc. Soul Calibur…

- Layers of Fear: Legacy este un psychological horror game pentru Nintendo Switch, dezvoltat de Bloober Team, care va fi lansat in primul sfert al anului 2018. Lansarea va debuta odata cu Inheritance DLC și va avea suport HD, touchscreen și motion controls. Layers of Fear este disponibil acum pe Xbox…

- Arc System Works și Bandai Namco vor lansa Dragon Ball FighterZ pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci va fi disponibil și un beta. Iata cel mai nou trailer in care il vedem pe Gohan (Adult) in acțiune: The post Gohan (Adult) in acțiune in cel mai…

- Bandai Namco dezvaluia acum doua saptamani Project BC, care a fost confirmat acum a fi Black Clover: Quartet Knights, adaptarea anime-ului omonim. Black Clover: Quartet Knights spune povestea unui copil aflat in cautatea puterilor magice in singleplayer, iar modul multiplayer principal este 4v4 „magic…

- Bandai Namco și Arc System Works anunța ca Dragon Ball FighterZ, cel mai așteptat fighting game al anului viitor, din 26 ianuarie 2018 pe PC, PS4 și Xbox One, va avea open beta. Testele vor avea loc intre 14 și 16 ianuarie, cei care au precomandat jocul avand acces cu 1 zi mai devreme. In [...] The…

- THQ Nordic și IGN prezinta secvențe de gameplay din Darksiders 3, Action RPG aflat in dezvoltare pentru PC, PlayStation 4 și Xbox One. Ca și mult iubitele sale predecesoare, Darksiders 3 va pune gamerii impotriva unor inamici cataclismici, in acest caz Cele Șapte Pacate Mortale. Acțiunea furibunda va…

- Capcom anunța ca Monster Hunter: World, Action RPG open world din 28 ianuarie pe PS4 și Xbox One, pe PC la o data ulterioara, va avea campanie singleplayer de 40-50 ore. Cu aceasta ocazie, primim și un nou trailer, unde vedem cum se prezinta personalizarea companionilor, in acest caz o pisica. The post…

- ARK: Survival Evolved a primit astazi expansiunea Aberration la prețul de 20E, dar fiind și inclusa gratuit in Season Pass. Aberration aduce un biom subteran, hibrizi dinozauri/extratereștri, cutremure, 50 obiecte noi pentru crafting și un nou sistem de mobilitate care include ziplines, wingsuits și…

- Capcom a prezentat un nou trailer pentru Monster Hunter: World, din 26 ianuarie 2018 pe PS4 și Xbox One, cu versiunea PC venind la o data ulterioara. Jocul, third person open world action, va permite folosirea companionilor in lupte, printre ei numarandu-se și Mega Man, dupa cum videoclipul confirma.…

- Capcom a anunțat Street Fighter 30th Anniversary Collection pentru PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC. Este dezvoltat de Digital Eclipse și va fi lansat in mai 2018 la prețul de $39.99. The post Street Fighter 30th Anniversary Collection anunțat pentru PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC appeared…

- Prin Season 3 Character Pass pentru Street Fighter V vor sosi in joc Sakura, Blanka, Falke, Cody, G și Sagat ca personaje jucabile, a anunțat Capcom. Sakura va fi primul care va fi lansat odata cu Street Fighter V: Arcade Edition din 16 ianuarie 2018. The post Sakura, Blanka, Falke, Cody, G și Sagat…

- Bandai Namco a publicat un clip cu secvențe de gameplay din Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory: Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory va sosi pe PlayStation 4 și PlayStation Vita din 19 ianuarie in Statele Unite și Europa. The post Trailer de gameplay pentru Digimon Story: Cyber Sleuth…

- Bluehole anunța ca versiunea PC a fenomenului PlayerUnknown’s Battlegrounds va ieși din Early Access pe 20 decembrie. Acest joc battle royale pentru 100 jucatori va fi lansat pe Xbox One in data de 12 decembrie. A fost dezvaluita și noua harta, Miramar, care va conține vehicule și arme unice ei. Pagina…

- Bandai Namco a publicat un nou trailer pentru Dragon Ball FighterZ in care il vedem in acțiune pe Gohan (Adult): Dragon Ball FighterZ va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa. The post Gohan (Adult) apare in cel mai nou trailer pentru Dragon Ball FighterZ appeared…

- Capcom anunța noi informații cu privire la Street Fighter V: Arcade Edition, care va fi sosi pe PC și PS4 in 16 ianuarie 2018 la prețul stand-alone de 40$, dar fiind oferit gratuit deținatorilor jocului original. Marea noutate este chiar Arcade Mode, un mod de joc care conține cinci trasee,…

- Mega Man 11 a fost dezvaluit pentru PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC. Capcom a mai anunțat și doua colecții Mega Man Legacy in care sunt incluse Mega Man 1-6 respectiv 7-10, pentru Switch. Vor fi compatibile amiibo, la fel ca versiunile de 3DS, iar ambele colecții vor primi funcția ‘rewind’ printr-un…

- Bethesda a publicat trailer-ul oficial pentru Doom VFR pe o coloana sonora caracteristica seriei: Doom VFR este o portare imbunatațita a jocului DOOM lansat in 2016 care aduce in plus noi zone și zone imbunatațite pentru explorat in VR. Jocul este disponibil acum pe PlayStation VR și HTC Vive. The post…

- Square Enix a lansat trailer-ul oficial pentru Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster: Remaster-ul include suport pentru rezoluție full HD pe PlayStation 4 și 4K pentru PlayStation 4 Pro și PC. Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster va sosi pe PS4 via PlayStation Store și PC via [...]…

- S-au implint 15 ani de la lansarea primului joc Mafia și a primit cu aceasta ocazie un trailer recapitulativ: Cu aceasta ocazie gasiți cele trei jocuri ale seriei intr-un pachet cu 65% reducere de preț via Steam. The post Trailer recapitulativ cu ocazia a 15 ani de la lansarea Mafia appeared first on…

- Ukuza, Macrales Studio și Shibuya Productions au prezentat un scurt teaser-trailer cu secvențe de gameplay din Epic Loon – un platformer pentru 4 jucatori: Epic Loon va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC in primul sfert al anului 2018. The post Teaser-trailer de gameplay pentru Epic Loon appeared…

- Capcom va lansa Okami HD pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 12 decembrie in Statele Unite și Europa. Alte seturi de trailere puteți (re)vedea aici și aici. The post Trailere de gameplay din Okami HD appeared first on ComputerGames.ro .

- Inti Creates va lansa Gal Gun 2 pe PlayStation 4 și Switch in Statele Unite și Europa candva in 2018, in Japonia lansarea fiind fixata din 15 martie 2018. Povestea din joc debuteaza cu vanatoarea ingerului Risu, iar pe parcurs lucrurile se complica pentru cele doua eroine din joc: Chiru și prietena…

- Capcom a prezentat urmatoarele 3 personaje care vor sosi in Marvel vs. Capcom: Infinite, in data de 5 decembrie pe PC, PS4 și Xbox One. Winter Solider, Black Widow și Venom sunt prezentați in videoclipul din continuare. Fiecare poate fi cumparat separat, incluși de asemenea in Character Pass. Pagina…

- Capcom a lansat un trailer pentru Street Fighter V: Arcade Edition in care sunt prezentate noile V-Triggers pentru toate personajele, combo extenders, mix ups și abilitațile care vor fi introduse in joc: Street Fighter V: Arcade Edition va sosi pe PlayStation 4 și PC din 16 ianuarie…

- GameTomo și Kiss Ltd. au publicat trailer-ul oficial de lansare pentru Project Nimbus: Code Mirai, care va sosi pe PlayStation 4 via PlayStation Store de astazi, 21 noiembrie: High-speed mech action game-ul folosește Unreal Engine 4 și include grafica mai buna, rezoluție mai mare și elemente adiționale.…

- Sega a publicat un nou trailer pentru Yakuza 6: The Song of Life intitulat “Previously on Yakuza…” : Yakuza 6: The Song of Life va sosi din 20 martie in Statele Unite și Europa. The post Trailer pentru Yakuza 6: The Song of Life appeared first on ComputerGames.ro .

- Microsoft și Rare au publicat un nou trailer pentru Sea of Thieves intitulat “Be More Pirate” cu ocazia lansarii Xbox One X: Sea of Thieves va sosi pe Xbox One și Windows 10 la inceputul anului 2018. The post Trailer nou pentru Sea of Thieves appeared first on ComputerGames.ro .

- Nintendo a publicat un overview trailer de 7 minute pentru Xenoblade Chronicles 2: Xenoblade Chronicles 2 va sosi pe Switch din 1 decembrie. The post Overview trailer pentru Xenoblade Chronicles 2 appeared first on ComputerGames.ro .

- Capcom a publicat un nou trailer pentru versiunile de Switch are Resident Evil: Revelations și Resident Evil: Revelations 2 in care sunt prezentate cateva elemente din joc: Versiunile de Switch pentru Resident Evil: Revelations și Resident Evil: Revelations 2 vor fi lansate din 28 noiembrie. The post…