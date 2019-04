Blana unui caine este mai curata decat barba unui barbat, este descoprirea absolut uimitoare a oamenilor de știjnța din Elveția. Descoperirea a fost facuta din greseala, in timp ce cercetatorii doreau sa afle daca barbatii pot lua boli de la caini prin intermediul parului facial. Potrivit cercetarilor, barbatii pot avea in barba un numar mai mare de bacterii decat ar putea avea cainii in blana. Cercetatorii de la Hirslanden, din Elvetia, au prelevat mai multe bucati din barbile a 18 barbati si din blanurile a 30 de caini din mai multe rase. Ulterior, cercetatorii au comparat rezultatele obtinute,…