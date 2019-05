Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Simionescu este insarcinata și urmeaza sa devina mama in vara aceasta. Deși toata lumea așteapta ca artista sa anunțe și data nunții, se pare ca inca nu s-a stabilit daca va face pasul cel mare in ziua creștinarii primului ei copil. Recent, Carmen Simionescu a fost ceruta in casatorie de tatal…

- Medicii din Grecia și Spania au anunțat ca au reușit sa creeze un ovul din materialul genetic de la doua femei, reușind astfel sa aduca pe lume primul copil cu trei parinți biologici, avand ADN-ul a trei parinți. Baiatul, venit pe lume marți intr-un spital din Grecia, a avut o greutate de 2,9 kg și…

- Simona Gherghe s-a fotografiat in timp ce purta o masca pe fata pentru a-i proteja pe cei din jurul sau. Ana Georgia a fost racita in ultimele saptamani, iar zilele trecute a inceput sa isi revina. Din pacate, este randul prezentatoarei TV sa se confrunte cu probleme. "Situatia curenta. Sarcina.…

- Este deja un barbat implinit, atat pe plan profesional cat și personal, iar acum mai poate adauga un motiv de bucurie! Mihai Morar va deveni tata pentru a treia oara. Vestea a dat-o chiar indragitul prezentator, la Radio ZU. Și mai frumos este faptul ca a venit cu anunțul chiar de Buna Vestire! Dupa…

- Vedete care se iubesc desi sunt mari diferenta de varsta intre ele Se spune ca anii reprezinta pur si simplu un numar, iar asta o demonstreaza din plin celebritatile care se iubesc la nebunie, cu toate ca sunt mari diferenta de varsta intre ele. Iata in continuare cateva exemple! Blake Lively si Ryan…

- Alina Pușcaș, pe care telespectatorii Antenei 1 o pot vedea in fiecare miercuri, in rolul Silviei Lazarescu, in serialul “Fructul oprit”, va deveni mama pentru a treia oara. Bucuria este foarte mare pentru ea și soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, chiar daca sarcina i-a luat ușor pe nepregatite.