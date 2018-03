Blajul găzduieşte, în weekend, „Sărbătoarea Mierii” 2018. PROGRAMUL! Mii de vizitatori si aproximativ 150 de expozanti sunt asteptati, sambata si duminica, la cea de-a XI-a editie a „Sarbatorii Mierii”. Manifestarea, care va incepe oficial la ora 10:30, vine si in acest an cu numeroase noutati si surprize, pe langa programul oficial anuntat de organizatori, care cuprinde targul cu vanzare, secțiunea de comunicari științifice, mai multe lansari de carte, de apicultura si apinutritie, dar și traditionalul program artistic. Incepand de vineri dimineata si pana duminica seara, circulatia rutiera in zona Pietei 1848 va fi restrictionata. Organizatorii editiei a XI-a… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

