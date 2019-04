Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu lanseaza a opta melodie de pe EP-ul Lista De Pacate. Piesa „777″ incununeaza primul material discografic din cariera unuia dintre cei mai talentati artisti din Romania. O piesa personala, cu un fir narativ plin de metafore, track-ul „777″ este compus tot de catre Liviu Teodorescu, la…

- „Rammstein a cauzat un cutremur in media dupa ce a lansat fantasticul videoclip al piesei ” – Metal Hammer Rammstein, trupa germana, a carei cariera se masoara printr-un lung șir de piese lengendare, curma așteptarea fanilor și lanseaza single-ul „Deutschland”, ce vine insoțit de un material video puternic,…

- In timp ce single-ul „Pure Water”, colaborarea dintre Mustard si Migos, urca in clasamentul Billboard Hot 100, videoclipul piesei este si el, de acum, disponibil. Viziunea regizorului Colin Tilley asupra materialului video surprinde intocmai spiritul piesei, bucuria de a trai. Videoclipul ii intruchipeaza…

- Andra lanseaza un nou single in limba romana, o piesa de dragoste care se numește „Supereroi”. Melodia oferita in dar fanilor in luna iubirii este un indemn de a nu inceta sa credem in puterea infinita a dragostei, dar și despre provocarile prin care trece orice cuplu, indiferent de stadiul in care…

- Sean Norvis lanseaza un nou single, „Suga Suga High”, alaturi de MC Steliano la casa sa de discuri Norvis Music. Single-ul contine o variata radio edit, o varianta extended pentru djs, o varianta instrumetala si un remix realizat de catre DJ Lucian & Geo si va fi disponibil in toate magazinele online…

- Videoclipul pentru “Sin Ti” a fost filmat cu echipa NGM Creative (Bogdan Paun regizor și Alex Mureșan DoP) și produs de Loops Production. De imaginea INNEI s-au ocupat RDStyling pentru ținute, Sorin Stratulat (Beauty District) par și make-up Andra Manea (Make-up and Beauty Studio). Piesa a fost compusa…

- Imediat dupa ce si-a planificat calendarul concertelor anului 2019, trupa The Chemical Brothers lanseaza o noua piesa, „MAH”. Videoclipul noii piese este regizat de catre Marcus Lyall si pune laolalta o suita de cadre create de Adam Smith & Marcus. Materialul video isi propune sa le ofere fanilor de…