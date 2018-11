Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a anuntat ca isi amana decizia de a extrage gazele din Marea Neagra, compania Black Sea Oil & Gas a semnat, astazi, un acord cu Transgaz. Prin intermediul acestui document, petrolistii nu garanteaza ca vor exploata gazele din Marea Neagra. Daca o vor face, insa, au semnat sa le transporte prin…

- Compania petroliera Black Sea Oil & Gas (BSOG), detinuta de Carlyle International Energy Partners si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a anuntat vineri ca a semnat cu Transgaz un contract pe 15 ani pentru transportul gazelor naturale produse in proiectul Midia (MGD) informeaza…

- Black Sea Oil & Gas si Transgaz au semnat vineri un contractul pentru transportul gazelor naturale din productia provenita din Proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia (Proiectul MGD) in Sistemul National de Transport. Cele doua parti mentioneaza insa ca el va fi aplicat numai in cazul in care Black…

- Energie Black Sea Oil & Gas semneaza cu Trangaz un contract pe 15 ani pentru transportul gazelor din Marea Neagra. Acordul data din 2016 iar clauzele acestuia sunt confidentiale Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Petrescu astazi, 14:18 10 Black Sea Oil & Gas a semnat…

- Deseurile din toate localitatile judetului vor fi colectate selectiv, actiunea fiind posibila dupa ce Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate (ADIS) a semnat marti cu firma Girexim Universal contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport al deseurilor in…

- Directorul general al OMV, Rainer Seele, a anuntat ca OMV a amanat, pentru 2019, decizia de investitie in proiectul sau din Marea Neagra din cauza ca Guvernul Romaniei a avut nevoie de prea mult timp pentru a pune la punct cadrul de reglementare. „Suntem foarte ingrijorati ca vom fi restrictionati in…

- Transgaz va investi 360 de milioane de euro pentru realizarea conductei Tuzla Podisor, care va prelua gazele care vor fi extrase din MareaNeagra si le va transporta spre conductele de export, potrivit datelor publicate in raportul pentru semestrul I al administratorilor companiei. Obiectivul major al…

- Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor a semnat luni dimineața, la sediul ADR Centru, contractul de finanțare pentru Proiectul „Creșterea eficienței energetice a cladirii Contagioase din cadrul Spitalului Municipal Sebeș”. Cererea de finanțare a fost depusa prin POR 2014-2020, Axa Prioritara 3, Operațiunea…