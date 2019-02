Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce priveste productia offshore, unul dintre proiectele de explorare si productie din Marea Neagra, cel al americanilor de la Black Sea Oil and Gas, a primit la finalul saptamanii trecute autorizatia pentru inceperea lucrarilor din partea Ministerului Energiei. Proiectul Midia este dezvoltat…

- Reprezentanții orașelor mici și mijlocii din Romania saluta deschiderea Ministerului Finanțelor Publice și a Executivului in acceptarea unor soluții care rezoneaza cu nevoile exprimate de primarii de orașe, se arata intr-un comunicat al asociației transmis miercuri. “Avand in vedere ca in anii anteriori…

- Schimbarea sistemului electoral ar fi cea mai importanta realizare a actualului Parlament. Totodata, Parlamentul a generat abordari care au condus la imbunatatirea vietii oamenilor – chiar cele adoptate in 2018 au adus beneficii economice, a declarat speakerul Andrian Candu in cadrul emisiunii «Пятница…

- Instanta suprema a decis miercuri noapte eliberarea mai multor persoane in trei dosare celebre in care avocatii condamnatilor au invicat ilegalitatea completurilor de cinci judecatori. Astfel, vor fi eliberati din penitenciare Rudel Obreja, Constantin Nita si Dan Sova. Dan Sova era condamnat in dosarul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie are programat, luni, un nou termen de judecata in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, conform agerpres.ro. Cel mai probabil, procesul se va amana,…

- Ultimele cupluri intra in ring vinerea aceasta, in ultima runda de Confruntari din sezonul 8 al celei mai tari competiții a vocilor, Vocea Romaniei! Antrenorii au ales melodiile, concurenții s-au pregatit, iar maine vor da totul pentru a convinge ca ei sunt cei care merita sa mearga mai departe spre…

- Comisia de Disciplina din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal a analizat astazi modul cum au fost luate cartonasele rosii de catre capitanul Universitatii Craiova, Alexandru Mitrita, si mijlocasul Ivan Martic in timpul jocului cu Sepsi Sfantu Gheorghe, din cadrul etapei ...

- In cadrul Adunarii Generale a AFAN (Adunarea Fotbalistilor Amatori si Nonamatori) organizata marti, la Casa Fotbalului, s-a decis reglementarea catorva statute, dar si inlocuirea a trei vicepresedinti.