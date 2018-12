Black Mirror sezonul cinci tocmai a fost confirmat de Miley Cyrus

Stiri pe aceeasi tema

- Miley Cyrus a purtat zilele trecute un tricou cu mesajul „Protect kids. Not guns” (Protejați copiii, nu armele). Cantareața și-a intarit astfel poziția privind controlul armelor de foc. Și ce e ridicol e faptul ca oul kinder e interzis de mult timp in SUA, dar nu și armele. Dupa lansarea videoclipului…

- Incendiul Woosley din California a distrus o mare parte din Malibu, cartierul in care bogații și celebrii Hollywoodului iși au locuințele. In timp ce unii dintre ei, precum Bradley Cooper, Miley Cyrus și Robin Thicke și-au vazut vilele distruse de flacari, alții, precum cei din clanul Kardashian sau…

- Violentul incendiu 'Woolsey' a ars resedintele multor celebritati precum cantaretii Neil Young si Miley Cyrus, situate in zona de nord a orasului Los Angeles, sau casa din Malibu a celebrului actor Gerard Butler, potrivit postarilor de pe retelele de socializare ale acestor vedete, relateaza EFE…

- Sandra Bullock a facut o donație de 100.000 de dolari catre The Humane Society din Ventura County, cerand ca banii sa fie folosiți la salvarea victimelor ne-umane ale incendiilor din California de Sud, scrie CNN. „Eforturile noastre de salvare și ingrijire a animalelor evacuate din calea incendiilor…

- Noul bilant al incendiilor din California, Statele Unite, anuntat de autoritatile americane, a crescut la 44, dupa ce in nordul statului au mai fost gasite 13 trupuri fara viata, acolo unde este cel mai mare focar din istoria acestui stat. Peste 200 de oameni sunt in continuare dati disparuti și sunt…

- Noah Cyrus, sora mai mica a nonconformistei Miley Cyrus, a plans atat de mult dupa desparțirea de iubitul ei, incat lacrimile ei au umplut o sticla. La propriu! Lacrimi, pe care, fara nicio urma de gluma, le-a scos la vanzare pentru suma de 12.000 de dolari. Se pare ca dragostea ei pentru rapperul Lil…

- Seria de mare succes Keeping Up with the Kardashians continua la E! cu sezonul 15, iar familia in expansiune se confrunta cu provocari mai dificile ca niciodata. In acest sezon apar noi membri pe masura ce Khloe si Kylie experimenteaza pentru prima data maternitatea, iar Kim devine mama pentru a treia…