Black Friday. Vrei sa faci cumparaturi de Vinerea Neagra? Sfaturi de la ANPC

- Black Friday 2018 la eMAG a inceput in forța. In doar prima ora de la lansarea campaniei s-au vandut 310.000 de produse, in valoare de 147.823.000 de lei, dupa cum a anunțat retailerul online. In topul celor mai cumparate produse sunt televizoarele, care s-au vandut in … 19.000 de bucați. Telefoanele…

- eMAG a pus gand rau preturilor de Black Friday 2018 si intentioneaza sa aduca discounturi record. In fiecare an a fost doborat record dupa record, iar de data asta tot mai multi oameni stau la panda ca sa prind cea mai buna oferta.

- Cu o saptamana inainte de Vinerea Neagra a reducerilor, autoritatile au lansat un ghid pentru romanii care vor sa se bucure de cumparaturi fara sa fie inselati. Ce trebuie sa stiti inainte de Black Friday.

- Sfaturi utile pentru cei care intenționeza sa profite de Black Friday 2018 și de reducerile evenimentului. Cumparatorii trebuie sa știe ca, de cațiva ani, ambalajele in care a venit produsul nu mai sunt necesare atunci cand se returneaza un produs sau pentru a beneficia de garanția acestuia. Obligația…

- Cu siguranța știi deja ca noiembrie este acea luna din an care da startul sezonului de reduceri. Black Friday, cum e cunoscuta perioada de promoții la nivel mondial, reprezinta o ocazie perfecta de a te aproviz...

- BLACK FRIDAY 2018 eMAG. In 2017, eMAG a lansat un ghid de cumparaturi pentru BLACK FRIDAY. Veți gasi sfaturi utile care va vor ajuta in Vinerea Neagra și in 2018. Ghidul cumparatorului BLACK FRIDAY 2018 eMAG. 1. Pregatește lista cu produsele favorite inainte de Black Friday: "Gandește-te…

- Black Friday 2018 va avea anul acesta cel mai mare numar de magazine participante. Lupta in oferte si in publicitate va incepe, in foarte multe cazuri, chiar cu o saptamana inainte. Black Friday 2018. Pentru a avea intaietate la produsul dorit, exista cateva mici trucuri pe care le are la…

