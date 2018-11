Black Friday: Tranzactii de 50 de milioane de lei in doar 2 ore - UPDATE

Stiri pe aceeasi tema

- BLACK FRIDAY 2018 UPDATE: * Volume tranzactionate: 54,16 milioane – mai mult cu 43% fata de anul trecut cand s-au inregistrat 38 milioane * Numar de tranzactii: 65.315 – mai mult cu 56% fata de anul trecut cand s-au inregistrat 42.000 * Top 3 tranzactii inregistrate in platforma PayU Romania: * 32,460…

- A inceput oficial revelionul amatorilor de reduceri Black Friday 2018! Romanii au luat cu asalt ofertele comercianților din primele ore, astfel in intervalul orar 00.00 - 07.00 s-au inregistrat urmatoarele date, conform PayY Romania.Volumele tranzacționate, in primele șapte ore, au fost de…

- Primele 20 de autobuze aduse din Turcia vor intra in circulatie, in Bucuresti, la jumatatea lunii noiembrie. Masinile sunt dotate cu aer conditionat, sistem de taxare inteligent si GPS, potrivit TVR. Desi unii soferi care au avut posibilitatea sa testeze autobuzele s-au plans de…

- Averea medie a romanilor a crescut in perioada 2000 - 2018 de la 3.843 dolari/persoana la 20.321 dolari/persoana, valoarea totala a avutiei romanilor fiind, conform unui studiu realizat de Credit Suisse, de 317 miliarde de dolari, in conditiile in care avem 15.980 de milionari in dolari. Cresterea…

- Valoarea actiunilor Petrom a scazut cu peste 3%, joi, dupa ce OMV, principalul actionar al companiei, a anuntat ca isi amana decizia de a investi in exploatarea offshore a gazelor din Marea Neagra. Compania Petrom, singurul mare producator de petrol si gaze din Romania, a fost privatizata…

- Primaria Capitalei prevede o noua rectificare bugetara, care se va dezbate, joi, in sedinta CGMB. Potrivit proiectului, multe institutii au solicitat diminuarea bugetelor pe 2018. Potrivit raportului de specialitate al proiectului, "unele institutii solicita rectificarea bugetelor…

- Valoarea voucherelor de vacanta pentru luna iulie este de aproximativ 58 milioane de euro, fiind emise aproximativ 4,85 milioane de tichete pe hartie in valoare de 52,6 milioane euro si peste 300.000 de vouchere pe suport electronic (de peste 5,3 milioane euro), potrivit datelor Asociatiei Nationale…

- Un milion de doze de vaccin gripal vor fi distribuite directiilor de sanatate publica din tara, incepand din 15 septembrie, anunta Ministerul Sanatatii (MS). Acestea vor ajunge apoi la cabinetele medicilor de familie, pentru imunizarea persoanelor din categoriile cu risc ridicate de imbolnavire,…