Black Friday se apropie! Cum te pregatesti ca la carte? Vine ziua cu preturi taiate, inrosite si neobisnuit de mici. O zi care, de multe ori, dureaza o saptamana sau chiar toata luna noiembrie. Multe reduceri sunt adevarate si sunt puse pe seama lichidarilor de stocuri, in asteptarea produselor proaspat lansate. Dar exista si reduceri false. De aceea, e bine sa te pregatesti din timp, ca sa poti deosebi chilipirul de teapa.



Stabileste un buget



Doar pentru ca sunt reduse, nu inseamna ca se si incadreaza in banii pe care-i ai la dispozitie. E bine sa stabilesti din timp cat vei cheltui si sa nu te abati de la acest plan, oricat de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday este cel mai important eveniment de cumparaturi din an. Este perioada in care ai promoții la cele mai așteptate produse și tehnologii și momentul in care poți sa pregatești cadourile de iarna pentru cei dragi. La Altex conceptul de Black Friday este prezent inca din anul 2012, Altex fiind…

- Potrivit studiului realizat de GPeC impreuna cu Eureka Insights, 7 din 10 romani din mediul urban si cu acces la internet asteapta in mod deosebit campaniile de reduceri de Black Friday si Craciun pentru a achizitiona produse in perioada urmatoare. Doar 3 din 10 respondenti s-au aratat neinteresati…

- Cele mai mari magazine online din Romania au stabilit deja cand pica Black Friday in acest an. Black Friday a devenit si in Romania, in ultimii ani, cea mai vanata zi pentru cei care vor sa cumpere diverse produse la reducere. Anul trecut, cel mai mare retailer online din Romania a inregistrat 24 de…

- O lume intreaga asteapta cu nerabdare Black Friday 2018, o sarbatoare intrata in circuitul sarbatorilor de doar cativa ani, dar care a reusit sa se extinda la nivel mondial si sa creeze o adevarata isterie. Cei care au dat tonul au fost americanii, magazinele lor fiind primele in care multimile…

- Pentru femei machiajul face parte din rutina zilnica asa ca in fiecare luna cheltuie foarte multi bani pentru a achizitiona produse de calitate si originale. In Romania sunt foarte multe branduri de lux la pe care le poti testa zilnic. Problema principala sunt banii deoarece produsele pentru make-up…

- Dintr-un studiu efectuat de magazinul online TheGroomLab.com pe un esantion de 386 de persoane (100% barbati) reies obiceiuri de consum in ceea ce priveste produsele de ingrijire pentru barbati. Peste 70% dintre respondenti aleg sa cumpere produsele de...

- Astazi, Luna este tot in Balanta si creaza asupra oamenilor o perioada de constientizare si o preocupare de a avea echilibru si armonie in viata, intre sine si restul oamenilor din jur. Devenim mai constienti despre nevoile si dorintele altor oameni. Universul ne trimite prin astre acest mesaj :…

- Revoluția internetului in Europa se apropie de punctul culminant. Dupa eliminarea costurilor diferite in roaming, introducerea unui regulament pentru protecția datelor personale și accesul liber la abonamentele pentru servicii cu conținut digital, Uniunea Europeana anunța ca, pana