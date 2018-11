Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de profesori din Top 10 cele mai bune Universitați de Medicina din lume a publicat un compendiu de 300 de pagini ce cuprinde descoperirile marcante din ultima suta de ani in domeniu, pe care intenționeaza sa-l introduca in programul de studiu al facultaților de profil din toata lumea. O comisie…

- Un spatiu de studiu de la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor a fost total transformat. Acesta este cel de-al zecelea laborator de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi modernizat si dotat cu ajutorul sponsorizarilor venite de la firme private.

- Studentii de astazi formeaza un grup mult mai eterogen decat cei de acum 15 sau 20 de ani, cand majoritatea managerilor din firmele din Romania au trecut prin universitati. Si lumea de azi este mai pestrita, mai incerta si mai dificil de interpretat. Cu toate acestea, dupa multi ani de experienta…

- Primaria municipiului Zalau vrea sa introduca, pentru prima data, gratuitatea pe mijloacele de transport in comun ale SC “Transurbis”, pentru elevii și studenții inmatriculați la o forma de invațamant cu frecvența, care studiaza in una din unitațile de invațamant acreditate/autorizate, din municipiul…

- In Japonia, imbatranirea populatiei este o veste proasta pentru mediul universitar care este, logic, frecventat de persoane tinere. Dar, in ultimii ani, numeroase universitati din arhipelagul nipon au fost nevoite pur si simplu sa-si inchida portile din cauza penuriei de tineri. Altele au coborat stacheta…

- Calendaristic, a venit toamna de aproape o saptamana și… odata cu ea a inceput și numaratoarea inversa pentru cea mai importanta zi din calendarul cumparaturilor: Black Friday. Romanii au inceput deja sa studieze site-urile magazinelor online, care participa la Vinerea Reducerilor și a Ofertelor. Oficialii…

- O mama și-a lasat copilul de opt luni singur in mașina! Peste cateva minute a trait un șoc: ”E o lecție dura pe care a invațat-o”. O femeie din Australia a facut greșeala de a-și lasa baiețelul in varsta de numai opt luni singur in mașina, fiindca acesta dormea, iar ea a mers cateva momente la un magazin…

- ''​​și sa adopte stilul de abordare a lui Radu Mazare!'' Asociația Elevilor din Constanța și Asociația Studenților din Constanța desfașoara de un an de zile demersuri pentru ca elevii și studenții din Constanța sa aiba reducere, respectiv gratuitate, la transportul local in comun la nivel județean.…