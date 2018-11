Black Friday la peste 100 de evenimente pe iabilet.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima franciza Pegas se deschide sambata, 17 noiembrie, la Brașov, in magazinul situat in mall-ul de la ieșirea din oraș catre Bran. Acesta are o suprafața de 100 de metri patrați, iar pana acum investiția se ridica la 40.000 de euro, 70% din suma fiind dedicata produselor. Deschiderea oficiala vine…

- Printre concerte, emisiuni și recitaluri, Horia Brenciu vine și la Interviurile Libertatea LIVE pentru a ne povesti cum au trecut cei 25 de ani de cariera și cum s-a schimbat de cand a pașit pentru prima data intr-un studio de televiziune. Cu agenda plina de concerte, Horia Brenciu și-a gasit timp…

- Vizitatorii targului de turism de la Londra pot realiza o calatorie virtuala prin Romania cu ajutorul ochelarilor VR si pot viziona filme in care sunt expuse cele mai importante destinatii turistice din Romania, se arata intr-un comunicat al Ministerului Turismului remis, marti AGERPRES. Romania este…

- Iuliana Beregoi, idolul copiilor si adolescentilor din Romania, lanseaza o noua piesa, “Cine sunt eu”. Piesa, produsa de Mixton Music, se anunta a fi inca un hit al Generatiei Z, cu un mesaj puternic si emotionant. In PREMIERA, in videoclipul acestei melodii, fanii vor vedea imagini din filmul de cinema…

- Pugilistul Viorel Simion, un produs suta la suta al boxului profesionist din Romania, se va bate in America, intr-un meci spectacol. Dupa o pauza de mai bine de un an – mai exact din aprilie 2017, cand a pierdut la puncte cu britanicul Scott Quigg pe stationul Wembley din Londra, romanul in varsta de…

- Lenny Kravitz revine in Romania, pentru un concert in premiera in Cluj-Napoca. Artistul a decis ca dupa intalnirea din 2008 din București, sa ofere romanilor o noua seara de neuitat. Pentru prima oara pe o scena din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul sau album, Raise Vibration.…

- Buzoianca Bianca Purcarea a vorbit in emisiunea „Vorbeste lumea” de la Pro Tv despre reluarea reprezentatiilor celui mai mare musical din Romania, din distributia caruia face parte, alaturi de nume precum Loredana Goroza, Horia Brenciu, Aurelian Temisan si Anca Turcasiu. Este vorba despre musicalul…