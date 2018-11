Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene low-cost din Romania au anunțat reduceri la prețurile biletelor, de Black Friday. Astfel, Blue Air a anunțat o promoție în cadrul Târgului de Turism al României. Pentru evenimentul organizat în perioada 15-18 noiembrie, la Romexpo, Blue Air a lansat…

- Targul de Turism al Romaniei, ediția a 40-a, a inceput joi si se incheie duminica, avand loc la Centrul expozitional Romexpo. Peste 210 companii vor expune pe o suprafața de peste 10.000 de metri patrați, astfel ca acesta este unul dintre cele mai mari evenimente de profil din țara noastra, scrie…

- In intervalul 15 – 18 noiembrie, la Romexpo, in București se desfașoara ediția de toamna 2018 a Targului de Turism al Romaniei. La fel ca la edițiile precedente, Consiliul Județean Maramureș va fi reprezentat de consilieri din cadrul Biroului de Informare Turistica și Salvamont, alaturi de care se vor…

- In fiecare an, Romania trece la ora de iarna in ultima duminica din luna octombrie. Anul acesta, schimbarea orei se va face in noaptea dintre 28 si 29 octombrie, cand ora 4:00 va deveni ora 3:00, potrivit Mediafax. Asadar, ziua de 29 octombrie va avea 25 de ore si va fi cea mai lunga din an. Potrivit…

- O noua gala RXF va avea loc in Brasov. Penultima gala a anului va avea loc pe 19 noiembrie, la Brașov și va aduce in cusca RXF cei mai buni luptatori localnici. Ca orice show, pe langa suprizele promise, vom aduce și schimbari importante, prin adaugarea unei lupte pentru centura de Campion RXF la categoria…

- "Ii multumesc fostului si actualului meu prieten Victor Ponta pentru ca m-a invitat la acest congres si de cand mi-a facut aceasta propunere, cred ca a durat doua secunde sa ma gandesc si am acceptat-o. Am venit aici sa va felicit pentru curaj. Azi, intr-o Romanie in care foarte multi sunt contra,…

- Parlamentul European a votat miercuri pentru sanctionarea Ungariei din cauza nerespectarii regulilor UE privind democratia, drepturile civile si combaterea coruptiei, relateaza Agerpres , citand Reuters. Raportul PE cere Comisiei Europene sa reactioneze prin lansarea asa-numitei proceduri a Articolului…

- Uniunea Europeana trece prin cele mai delicate momente de la inființare. Dupa ce Marea Britanie a decis sa paraseasca UE, acum, din interior, se nasc noi adversari. Italia a anunțat deja ca iși va exercita dreptul de veto pentru adoptarea bugetului UE, daca nu se rezolva problema imigrației, iar…