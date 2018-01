"Black Friday" la Bitcoin si la alte criptomonede: Scaderi serioase inregistrate de acestea

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.700 de autovehicule adaptate pentru soferi sau pasageri cu dizabilitati au fost inregistrate in anul 2017, in Romania, reprezentand o crestere de 4,7 ori fata de anul 2012, a informat Fundatia Motivation, prin intermediul unui comunicat. "La nivel national, numarul soferilor cu…

- Lucrarile de constructii noi au crescut cu 2,8%, în primele 11 luni din 2017 comparativ cu perioada similara a anului 2016, în conditiile în care volumul lucrarilor a scazut pe total ca serie bruta cu 6,9%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date luni publicitatii.…

- Minerii de Bitcoin si alte criptomonede ar putea avea nevoie anul acesta de 140 TWh de energie pentru a alimenta foamea pe care aceste instrumente financiare au starnit-o la nivel global. Nivelul este de peste doua ori mai mare fata de consumul annual de energie al Romaniei. “Energia necesara…

- Un analist al Morgan Stanley, una dintre cele mai mari si importante banci de investitii din lume, a spus ca bitcoin ar putea fi in valoare de zero dolari, avand in vedere ca foarte putini comercianti online accepta acest lucru. De asemenea, Bitcoin nu poate fi considerata o adevarata moneda, a mai…

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica stabilește un plafon pentru tarifele la carburanti o data la doua saptamani. UNIMEDIA va invita sa urmarim care a fost evoluția prețurilor la benzina și motorina in anul 2017.

- Asociația Betania a demarat campania de convingere a oamenilor de afaceri de a direcționa fara nicio cheltuiala 20% din impozitul pe profit. In premiera, Betania anunța ca primește și donații in Bitcoin. O mana de ajutor pot intinde și persoanele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Multiplele masuri de securitate folosite de Blockchain, tehnologia care sta la baza monedei virtuale, fac aproape imposibila accesarea a aproape un sfert din monedele Bitcoin generate, fiind deja celebru cazul unui galez care si-a aruncat harddisk-ul calculatorului folosit pentru minarea a

- O femeie din New York a fost acuzata, vineri, de spalare de bani cu ajutorul unor cripomonede, printre care si bitcoin, in scopul de a trimite fonduri organizatiei teroriste Stat Islamic, informeaza site-ul postului BBC.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 23/2017 privind plata defalcata a TVA, cu voturi 163 "pentru" si 95 "impotriva", proiectul de lege urmand sa fie trimis presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Legea "SPLIT TVA" a fost modificata in Comisia de Buget a Camerei Deputaților.…

- Platforma Steam, cel mai mare retailer online de jocuri din lume, cu venituri estimate la 3,47 miliarde de dolari in 2016, a interzis Bitcoin ca valuta ce putea sa fie folosita de utilizatori pentru realizarea tranzactiilor. Decizia a fost luata din cauza faptului ca volatilitatea extrema a Bitcoin…

- Firma CryptoCoin PRO lanseaza pe piata romaneasca o platforma de tranzactionare a criptomonedelor in contextul cresterilor uriase inregistrate in ultima perioada a valorilor Bitcoin si Ether. Cum functioneaza aceasta platforma si cu ce vine nou in piata.

- Cel mai bun jucator din istoria fotbalului romanesc, Gica Hagi, nu sustine sistemul actual de desfasurare a Ligii 1, fiind de parere ca trebuie marit numarul de echipe, nu redus, atat in prima liga, cat si in urmatoarele doua esaloane. In acest sens, Hagi, in prezent manager tehnic si patron al campioanei…

- Infractorii versați care fac bani din tot felul de infracțiuni comise in mediul on-line par a fi gasit rețeta care sa le puna la adapost sumele uriașe care ies din vanzari false, fraudarea adreselor de mail sau din phishing. O megaacțiune derulata la nivel internațional in care au fost implicate și…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, a declarat, luni, ca urmareste cu foarte mare atentie dezbaterile din Parlament privind legile justitiei, avand "ingrijorari foarte serioase privind propunerile initiale ale ministrului Justitiei".Citeste si: Semnal DUR pentru Tudose dupa…

- Potrivit unui comunicat al ONG "Mare Nostrum", in luna octombrie, organizatia a monitorizat opt sectoare de plaja din nordul si sudul litoralului. "Pe aceste opt sectoare au fost identificate 18.429 deseuri din material polimeric artifical, alaturi de: cauciuc, materiale textile, hartie, carton,…

- Criptomoneda a ajuns la 9.682,10 dolari, luni dimineata, la doar cateva ore dupa ce a trecut de nivelul de 9.400 de dolari, potrivit CoinDesk. „Cresterea pare sa se datoreze retailului”, sustine Brian Kelly, director general al BKCM, o firma de investitii specializata in macroeconomie si activitati…

- Bitcoin, un nou record luni, dupa ce duminica a depasit pragul de 9.400 de dolari Cresterea interesului pentru criptomonede vine si pe fondul anuntului realizat de CME potrivit caruia va introduce contracte futures pentru bitcoin in a doua saptamana din decembrie. Criptomoneda a ajuns la 9.682,10…

- Criptomoneda a ajuns la 9.682,10 dolari, luni dimineata, la doar cateva ore dupa ce a trecut de nivelul de 9.400 de dolari, potrivit CoinDesk. „Cresterea pare sa se datoreze retailului”, sustine Brian Kelly, director general al BKCM, o firma de investitii specializata in macroeconomie si…

- Din informatiile preliminare, nu exista victime, dar au fost raportate daune materiale insemnate. Alimentarea cu energie electrica si sistemele de furnizare a apei au fost puternic afectate. "Intr-un atac cu mortiere in Damasc, desfasurat de pe pozitii teroriste la ora locala 10:35, a fost…

- Black Friday la eMAG s-a terminat, dar la fix vine o campanie: Crazy Days. Ți-am adunat niște telefoane din ea, ca sa vezi ce reduceri prinzi. Retailerul continua reducerile pentru acest weekend. Magazinul online a vandut mult, peste cat și-a propus, iar daca tu nu ți-ai cumparat nimic, poți profita…

- La nici doua minute de la startul Black Friday 2017, magazinul eMag vanduse deja 1.000 de televizoare și cateva zeci de mii de telefoane, calculatoare si alte electrocasnice, ceea ce i-a facut pe reprezentanții retailer-ului sa spuna ca acesta este cel mai bun an din istoria sarbatorii chilipirurilor,…

- Un cititor DC News ne-a povestit, in exclusivitate, ce a pațit de Black Friday 2017. A vrut sa cumpere "Travertin Classic Cross Cut Polisat, 60 x 30 x 2 cm - LS" de pe www.piatraonline.ro. Cand a incercat sa afle cate bucați au fost pe stoc, nu a primit niciun raspuns. "Doua luni am așteptat…

- Daca in America inca se fac pregatiri pentru Black Friday, la noi deja se numara bilantul vanzarilor explozive de peste zi. O masina de peste 100 de mii de euro a fost vanduta dis de dimineata, iar goana dupa reduceri nu i-a oprit pe consumatori sa depaseasca cele 200 de milioane de lei, totalul de…

- "Rusia sustine constant suveranitatea, unitatea si integritatea teritoriala in Liban", a declarat vineri Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, cu ocazia intrevederii pe care a avut-o cu omologul sau libanez, Gibran Bassil. "Criza din Liban trebuie solutionata pe plan intern, fara ingerinte…

- Black Friday este unul dintre cele mai asteptate evenimente anuale din Romania, iar milioane de romani aleg sa-si planifice cumparaturile de electronice si electrocasnice pentru aceasta perioada, pentru a prinde preturi extrem de competitive.

- AvA¢nd A®n vedere cAƒ urmeazAƒ perioada reducerilor E™i mulE›i comercianE›i permit, ca facilitate, plata A®n mediul online, Inspectoratul de PoliE›ie JudeE›ean BistriE›a-NAƒsAƒud vAƒ recomandAƒ sAƒ respectaE›i cA¢teva reguli, pentru cumpAƒrAƒturi cA¢t mai sigure.

- Anul acesta Sense va desfAƒE™ura campania de Black Friday A®n perioada 17-26 noiembrie, atA¢t A®n reE›eaua naE›ionalAƒ de magazine, cA¢t E™i A®n mediul online. Brandul romA¢nesc anunE›Aƒ reduceri cuprinse A®ntre 30% E™i 60% la o gamAƒ vastAƒ de produse. De asemenea, cumpAƒrAƒtorii vor putea achiziE›iona…

- eMAG lanseaza de Black Friday o serie de sisteme desktop si laptop-uri destinate gamerilor inraiti. Iata la ce configuratii a decis retailerul sa ofere cele mai mari reduceri. Laptop gaming Lenovo Legion Y720-15IKB Intel® Core™ i7-7700HQ, 2.80 GHz, 15.6', Full HD, IPS, 16GB, 2TB…

- Deoarece, sambata, 18 noiembrie 2017, de la ora 14.00, in ultima etapa a turului campionatului Seriei a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, liderul la zi al ierarhiei, este marea favorita a meciului de la SC Popești-Leordeni, așteptandu-se mai mult ca sigur sa-l și caștige, speranțele „lupilor”…

- Cum platești produsele cumparate de Black Friday 2017. Ești fericitul client care a comandat un produs sau mai multe, in cadrul campaniei Black Friday, cand e noaptea reducerilor și maratonul cumparaturilor, dar ai omis sa intrebi cum și cand le platești comanda plasata telefonic sau online. Nu-i nimic,…

- CATALOG ALTEX Black Friday 2017 reduceri. In randurile de mai jos gasiți doar cateva dintre reducerile oferite in catalogul Altex de Black Friday 2017. Televizor Samsung Full HD 32 inch – 999 lei; Laptop Acer Aspire ES1-111 – 799 lei; Smartphone Samsung Galaxy Core…

- eMAG Black Friday 2017 Frigidere - E ziua in care preturile se fac mici, mici si in sfarsit oricine isi poate permite sa cumpere un frigider de foarte buna calitate cu un buget redus. Mai ales ca avem si posibilitatea de a cumpara in rate fara dobanda.

- Black Friday 2017 espressoare eMAG. De Vinerea Neagra 2017, emag.ro are reduceri la o multime de electrocasnice mici si mari, perfecte pentru o bucatarie moderna. eMAG a publicat deja primele 10 produse la oferta din campania eMAG Black Friday 2017 - Vezi AICI. Black Friday 2017 espressoare…

- Tinerii au inceput sa arunce cu tot felul de obiecte catre politisti, au distrus magazine si au dat foc la masinile din zona, potrivit presei locale. Confruntarile au izbucnit in Place de la Monnaie, o piata aflata langa cladirea Operei din Bruxelle. Violentele au debutat dupa ce politistii…

- Anul acesta, EuroGsm va desfașura campania de Black Friday în perioada 17 – 26 noiembrie, atât în online, cât și în rețeaua de magazine, la nivel național. Retailer-ul anunța cele mai mari reduceri din an, de pâna la 80%, la toate categoriile de produse…

- Reducerile Evolio de Black Friday 2017 la hoverboarduri și scutere electrice. Noua gama de vehicule electrice Evolio cuprinde doua hoverboarduri cu ghidon și doua scutere electrice și reprezinta o alternativa de transport ieftin, comod și ecologic. Produsele sunt mai sigure, mai confortabile și mai…

- Magazinul online de ceasuri și accesorii PretzMic.ro, una dintre cele mai populare alegeri a clienților pe acest segment din e-commerce, a anunțat lansarea ofertelor de Black Friday 2017 pe data de 17 noiembrie. Campania va dura doua saptamani (pana pe data de 30 noiembrie) și va include valuri de reduceri…

- Magazinul online CEL.ro anunța ca va organiza o noua runda de reduceri în campania de Black Friday pe data de 17 noiembrie. Vor fi adaugate alte sute de discounturi și produse noi care vor completa oferta. Retailerul declara ca obiectivul pe care și-l propune pentru Black Friday 2017 este…

- Premierul Mihai Tudose declarat, luni, ca, managerul general al Coca-Cola l-a asigurat ca nu vor fi scaderi salariale in urma transferului contributiilor. “Am avut astazi o intalnire cu managerul general al Coca-Cola HBC Romania si presedinte al Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham), Jaak…

- In plin scandal privind citricele periculoase retrase de la vanzare de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, inspectorii sanitar-veterinari fac precizari referitoare la presupusa substanta toxica din citrice si spun ca incepand din 2016 si pana in prezent, nu au fost inregistrate depasiri…

- Device-urile sunt numai bune de cadouri mai ales ca se apropie Black Friday. De multe ori nu putem lasa munca la birou. Așa ca daca nu putem scapa de ea, macar sa o facem cat mai ușoara. Ce...

- Chinezii au și ei parte de Black Friday , doar ca in aceasta țara se numește „Singles Day”. Ziua a debutat spectaculos, dupa cum a anunțat gigantul Alibaba, cunoscut drept Amazon-ul Chinei. In doar primele trei minute, s-au inregistrat vanzari de … 1,51 miliarde de dolari, relateaza Reuters. Alibaba,…

- Consiliul Concurenței va verifica reducerile de Black Friday, instituția urmand sa verifice modul de formare a prețurilor și daca promoțiile retailerilor online respecta legislația, a declarat Bogdan Chirițoiu, șeful instituției, la Digi24. Acesta a spus ca instituția pe care o conduce ”nu vrea sa omoare…

- La Casa Lumini, Black Friday se sarbatoreste toata luna noiembrie. Vino in magazinul din Strada Imparatul Traian, nr.5, pentru a profita de reduceri speciale: 40% discount pentru corpurile de iluminat Orion Austria si Esto Austria, 10% discount pentru corpurile de ...

- Bitcoin "s-a incapatanat" sa bata un nou record, depasind astazi, 2 noiembrie, valoarea de 7.000 de dolari si facandu-i pe multi oameni sa regrete din ce in ce mai mult ca nu au cumparat aceasta moneda acum cativa ani cand valoarea se situa in jurul unui singur dolar. Totusi, criticile…

- Povestea noastra a inceput in urma cu aproximativ doi ani, mizand pe nevoia tot mai mare a iesenilor de a evada spre zonele cu aer curat de la marginea orasului, ca o alternativa la cenusiile blocuri de locuinte. Astfel s-a nascut ideea construirii unui complex de vile cu o arhitectura moderna, inspirata…

- Potrivit noilor reglementari adoptate de comisia de buget-finante a Senatului, "au obligatia sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont de TVA persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA (...) pentru incasarea si plata TVA si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA (...) pentru…

- Asociația Romana a Magazinelor Online (ARMO) a publicat ghidului pentru Black Friday 2017, disponibil pe site-ul asociației. Ghidul este adresat retailerilor, dar și clienților cu scopul de a le facilita informarea inaintea celui mai important eveniment de shopping al anului. Acesta cuprinde informații…