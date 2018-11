RADET Constanta, anunt pentru consumatori

RADET Constanta are in functiune intreaga infrastructura necesara asigurarii energiei termice pentru locuitorii municpiului Constanta, in concordanta cu necesitatile impuse de conditiile meteo.Asociatie de proprietari care intampina disfunctionalitati in asigurarea confortului termic sunt invitate sa se adreseze Dispeceratului… [citeste mai departe]