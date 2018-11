Black Friday: eMAG a scos la vanzare un set de 82 de icoane pentru echiparea unei intregi biserici

Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul online CEL.ro anunta ca va organiza o noua runda de reduceri in campania de Black Friday pe data de 16 noiembrie. Vor fi adaugate alte sute de discounturi si produse noi care vor completa oferta. Retailerul declara ca obiectivul pe care...

- Black Friday la vivre.ro va avea loc in perioada 15-18 noiembrie, toate categoriile de pe site urmand sa fie reduse cu pana la 90%. Retailerul se asteapta la vanzari in crestere cu peste 80% fata de anul trecut, potrivit unui comunicat transmis...

- Black Friday 2018. In curand va incepe cea mai așteptata zi din an pentru vanatorii de reduceri: Black Friday 2018 (”Vinerea Neagra”). In aceasta perioada, magazinele vor taia considerabil din prețurile la electrocasnice, electronice și alte obiecte. Printre acestea se numara și aragazurile. Fie ca…

- Black Friday 2018 a inceput deja in randul anumitor retaileri online din Romania, in timp ce altii respecta cu strictete traditia privind organizarea celui mai mare eveniment dedicat reducerilor pe perioada unei singure zi, respectiv o zi de vineri din...

- evoMAG da startul reducerilor de Black Friday 2018 pe 1 noiembrie, oferind discount-uri de pana la 80% la peste 60.000 de produse, din circa 6.000 de repere. Numarul mare de produse aflate la reducere in aceasta perioada face ca Black Friday 2018 sa...

- Black Friday incepe de vineri, 26 octombrie, la retailerul de electrocasnice Flanco, iar promoțiile au loc pana in data de 19 noiembrie, a anunțat compania. Retailerul spune ca acesta va ”cel mai mare Black Friday din istoria Flanco” și ca va oferi reduceri de pana la 80% la peste 700.000 de produse,…

