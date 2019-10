Black Friday 2019. eMAG - Flanco, reduceri

Stiri pe aceeasi tema

- eMAG BLACK FRIDAY 2019. Black Friday la eMAG are loc in luna noiembrie a fiecarui an, fiind evenimentul de shopping cu cele mai multe oferte si reduceri pregatite special pentru aceasta zi, cunoscuta si drept Vinerea Neagra. eMAG BLACK FRIDAY 2019. Printre produsele care se regasesc in oferta…

- Persoanele cu venituri mari care castiga 1,5 milioane de dolari pe an in tarile G7 platesc impozit pe venituri cu peste 60% mai mult decat cele din economiile BRIC, conform unui nou studiu realizat de UHY International, o retea internationala de servicii de contabilitate. Persoanele care castiga…

- In strategia de marketing a oricarui magazin de retail, atragerea de noi clienti reprezinta un pilon-cheie pentru succesul business-ului pe termen lung. Nu este suficient insa sa recurgi la metodele traditionale de promovare pentru a-ti asigura profitabilitatea afacerii, ci trebuie sa fii…

- Echipele Dinamo Zagreb, Steaua Rosie Belgrad si Olympiakos Pireu au obținut calificarea in grupele Champions League, la capatul meciurilor disputate marti in mansa a doua a play-off-ului competiției. Rezultate: Rosenborg Trondheim (Norvegia) - Dinamo Zagreb (Croatia) 1-1 (in tur 0-2) Au marcat:…

- „O sa ajungem in curand la 150 de magazine. E potential insa sa mai crestem, e loc de peste 200 de magazine Flanco dat fiind ca mai putem merge si in orase mari si medii“, spune Dragos Sirbu, executivul roman care conduce businessul Flanco. Compania se orienteaza nu doar catre centre urbane mari, ci…

- Visa lanseaza, in premiera europeana, in Romania, serviciul de plati instant Visa Direct, prin care clientii isi pot primi banii inapoi in timp real atunci cand returneaza produse sau servicii achizitionate cu cardul online. Primul comerciant din...