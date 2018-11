Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor centralizate, la nivelul lunii octombrie, au fost inregistrate 6.736 de autoturisme noi, ceea ce reprezinta o scadere de 32,88- comparativ cu aceeasi luna din anul precedent. In acelasi interval de referinta, inmatricularile de autoturisme second hand a fost de 43.493 de exemplare, mai…

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, estimeaza vanzari de 400 mil. lei in data de 16 noiembrie - cand va organiza evenimentul de shopping Black Friday, o crestere de 40 mil. lei fata de anul precedent, a declarat Iulian Stanciu, CEO al companiei in cadrul unei conferinte de presa.

- Doar doi din zece salariati romani din mediul privat se declara loiali companiei pentru care lucreaza, in timp ce 70% spun ca ar lua in considerare o schimbare daca gasesc o varianta mai buna, iar la polul opus, 10% dintre ei nu cred deloc in loialitatea fata de un angajator, arata un studiu.

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF.

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile CN ACN SA Constanta a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru furnizarea de lucrari de service parc auto. Contractul a fost incheiat la data de 13 septembrie 2018. Astfel, conform contractului, se vor repara, pe loturi, 11 autoturisme…

- Aproximativ 75.300 de autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania, in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 33% comparativ cu aceeasi perioada din 2017, in timp ce inregistrarile de autoturisme rulate s-au diminuat cu 6,87%, pana la 274.195 de unitati, arata statistica Directiei Regim…

- Approximately 75,300 new cars were registered in Romania over January - July 2018, up 33 percent from the same period of 2017, while used car registrations over the same period dropped 6.87 percent to 274,195 units, shows data released by the Driving Licenses and Vehicle Registration Department (DRPCIV).…