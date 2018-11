Stiri pe aceeasi tema

- Comercianții online spera și anul acesta sa dea lovitura de Black Friday. Iar clienții le ofera toate motivele - au inceput cu noaptea in cap goana dupa chilipiruri. Asa ca recordurile nu au intarziat sa apara.

- Singles Day 11.11, organizata de Alibaba Group, a generat anul trecut vanzari de peste 25 miliarde dolari și a devenit cea mai mare "sarbatoare" a cumparaturilor, surclasand Black Friday. Celebrul Jack Ma de la Alibaba a motivat mii de companii, a organizat show-uri demne de Hollywood și a combinat…

- PayU România, liderul pieței de plați online, estimeaza ca ediția de Black Friday de anul acesta va aduce o creștere cu 30% a valorii tranzacțiilor online comparativ cu anul trecut, ajungând la peste 243 milioane lei. ,,Nu mai este o surpriza ca Black Friday este…

