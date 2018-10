Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Daniel Tudorache a anuntat vineri ca Primaria Sectorului 1 a fost supusa unui atac cibernetic, motiv pentru care au fost anuntate Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si Serviciul Roman de Informatii (SRI), scrie Agerpres. "Joi am…

- Ministerul Apararii rus a declarat joi ca ar exista dovezi ca SUA au facut experimente 'cel mai probabil' pe oameni in cadrul dezvoltarii unor arme biologice intr-un laborator pe care il gestioneaza in Georgia, potrivit agentiilor de presa EFE si TASS preluate de Agerpres. 'Cel mai probabil,…

- Zalgiris Vilinus a caștigat azi Cupa Lituaniei dupa ce a invins-o, fara probleme, pe Stumbras, scor 3-0. Cu Liviu Antal pe teren, formația alb-verde a facut 2-0 in ultimele 10 minute ale primei reprize. Golul de 3-0 a fost reușit in minutul 87, de Marquinhos, fostul fotbalist al Oțelului și Astrei Giurgiu.…

- Managerul unui supermarket s-a prezentat, joi, la sediul Sectiei 2 de Politie, cu un plic sigilat, inscriptionat, gasit de un agent de paza pe 12 septembrie intr-un complex comercial. "In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca in data de 12 septembrie, in jurul orei 12:30,…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, se pregateste sa se inscrie in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului formatiunii in scrutinul prezidential din 2020, afirma surse citate de cotidianul britanic The Times, conform mediafax. Michael…

- Lupta cu kilogramele in plus poate fi, pentru multi dintre noi, o povara. De cele mai multe ori, nutritionistii recomanda sa ne hranim numai cand avem cu adevarat nevoie. Cati dintre noi, insa, reusesc sa faca asta? Infometarea nu este o solutie.

- Transpiratie excesiva. Ce este hiperhidroza? Transpiratia excesiva (hiperhidroza) apare atunci cand cantitatea de sudoare eliminata depaseste cu mult necesitatile oraganismului. De exemplu, daca transpiri cand stai la birou linistit in conditii ambientale de conform atunci este cel mai probabil sa…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi in valoare totala de 122.000 de lei in urma campaniei de reduceri Black Friday din noiembrie 2017, desi vanzarile din acea perioada au ajuns la 200 de milioane de euro. ANPC a primit 63 de reclamaţii în urma campaniei…