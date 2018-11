Stiri pe aceeasi tema

- Maria Constantin și-a permis luxul de a da cu piciorul unui onorariu de 500 de euro. Cantareața i-a lasat cu ochii in soare pe organizatorii unei parade de moda din cadrul targului de nunți. Asta dupa ce, inițial, anunțase ca va fi acolo negreșit. S-au dus vremurile cand Maria Constantin accepta cam…

- eMAG – Tableta Samsung Galaxy Tab E Prima oferta pe care v-o prezentam e una foarte interesanta care impaca pe toata lumea: atat pe cei care vor tehnologie puternica de la un brand cunoscut, cat si pe cei care nu vor sa investeasca o

- eMAG pregateste un Black Friday 2018 revolutionar, asa cum n-a mai fost pana acum. In fiecare an cel mai mare retailer online din Romania bate record dupa record in materie de vanzari si reduceri. E cel mai probabil ca noi bariere sa fie doborate si in acest an.

- Un simpozion international dedicat marelui savant Emil Racovita, la care participa mari personalitati din tara si din strainatate, a fost folosit de conducerea Muzeul ”Stefan cel Mare”, organizatorul evenimentului, pentru a premia un cofetar si un controversat director de institutie de asistenta sociala.

- Dragostea are pretul ei! Cornel Oana, nimeni altul decat barbatul in bratele caruia Brigitte Sfat s-a aruncat dupa divortul de Ilie Nastase, a patit-o in „casa” vedetei. Iubitul brunetei a fost pus intr-o situatie jenanta, iar paparazzii Spynews.ro au filmat momentul.

- Care este primul lucru care te intereseaza atunci cand iți cumperi o pereche noua de ochelari de soare? De cele mai multe ori, raspunsul va fi designul lor, pentru ca cele mai multe persoane considera ca o pereche de ochelari de soare are o valoare mai mult decorativa, decat una cu adevarat utila pentru…

- Rapperul american a anulat concertul din Bucuresti, cu doua zile inaintea evenimentului DJ Snoopadelic, pe care il avea programat pentru 29 august, la Arenele Romane. Show-ul va fi inlocuit „din motive independente” de organizatori – cu un concert aniversar live pe care Snoop Dogg il va sustine anul…

- * Gigi Becali a declarat ca a discutat cu patronul FC Dinamo, Ionut Negoita, caruia i-a oferit 500.000 de euro si pe Qaka in schimbul venirii la FCSB al lui Dan Nistor. "Negoita mi-a raspuns pe loc. Mi-a zis ca nu accepta schimbul. Eu i-am zis Qaka sau bani. Azi refac oferta: si Qaka, si 500.000. Suporterii…