Black Friday 2018 – Top reduceri la telefoane Vreți sa va cumparați un telefon nou de Black Friday 2018? Sute de modele de smartphone-uri sunt la oferta, avand reduceri de pana la 70 la suta. In funcție de performanțe, buget și preferințe, exista variante pentru toate gusturile, in oferta magazinelor, de Black Friday. In mod normal, Black Friday 2018 are loc pe 23 noiembrie , insa unele magazine au inceput promoțiile mult mai devreme. De exemplu, La Flanco, promoțiile au inceput deja pe 26 octombrie și se vor incheia pe 19 noiembrie . Altex, Media Galaxy, Carrefour și evoMag se intrec in oferte , incepand cu 1 noiembrie. Emag incepe Black… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

