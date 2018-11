BLACK FRIDAY 2018: suntem LIVE cu cele mai bune OFERTE!

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care Curtea de Apel Bucuresti a decis sa-l achite in dosarul de evaziune, delapidare si spalare de bani in care fusese condamnat la sapte ani de inchisoare cu executare, Dumitru Dragomir (72 de ani) a facut o dezvaluire foarte interesanta.

- eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, a deschis cel mai mare centru logistic de acest tip din Europa de Sud-Est, cu o lungime de 600 de metri si o latime de 200 de metri, incarcat cu 3 milioane de produse pentru Black Friday 2018.

- eMAG, cel mai mare magazin online, va avea la oferta 50.000 de televizoare, aproape 80.000 de smartphone-uri si 20.000 de laptopuri, in ziua de Black Friday, cand compania mizeaza pe vanzari de 400 mil. lei, conform datelor prezentate de Iulian Stanciu, CEO al eMAG in cadrul unei conferinte de presa.…

- Romania se situeaza in a doua jumatate a clasamentului global Black Friday 2017, cu un procent din 2,4% in totalul istoricului cautarilor online, in timp ce, per ansamblu, tara noastra a inregistrat un salt de 21% la volumul de cautari centralizate in acea zi, releva un studiu realizat de Google, transmis…

- Una dintre categoriile care creste puternic in ultima perioada este cea a produselor inteligente – aspiratoare inteligente, masini de spalat 2 in 1, cu uscator inclus, becuri si prize inteligente, sau chiar sisteme de supraveghere. Black Friday...

- Mare surpriza in delegația Romaniei, la Jocurile Invictus! Un fost mare fotbalist i-a felicitat personal pe militarii noștri. Anunțul a fost facut chiar pe pagina de Facebook a Armatei Romane, postarea fiind insoțita și de o fotografie elocventa. Invictus este o mișcare sportiva dedicata soldaților…

- Liderul WTA, Simona Halep, a fost desemnata de catre WTA cea mai buna jucatoare a anului 2018. Este pentru prima data cand jucatoarea de tenis din Romania caștiga acest trofeu.Simona Halep le-a devansat pe Angelique Kerber, Petra Kvitova, Naomi Osaka și Caroline Wozniacki, scrie mediafax.ro.…

- Black Friday 2018. De 7 ani incoace, finalul de toamna aduce in Romania un eveniment la care nu poate sa reziste niciun pasionat de shopping. Vorbim despre Vinerea Neagra, cunoscuta mai mai bine sub numele de Black Friday.