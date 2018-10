Stiri pe aceeasi tema

- BLACK FRIDAY 2018. Timp de aproape un deceniu, marii comercianți au deschis magazinele odata cu Ziua Recunoștinței, tendința care se pastreaza și in prezent. Ce se anunța de Black friday 2018? BLACK FRIDAY 2018. Ofertele majore de Black friday incep cu o saptamana mai devreme, fața…

- Atentie la cumparaturile online, mai ales atunci cand vreti o haina sau o pereche noua de incaltaminte. Vigilența trebuie sa intre in funcțiune inca de la inceput, atunci cand alegem site-ul de unde vrem sa facem cumparaturile. In ultimul timp, din ce in ce mai multe persoane care au comandat produse…

- Iata cum puteți economisi bani pe cumparaturi online grație codurilor de discount și a cupoanelor promoționale. Criza continua sa afecteze situația financiara a multor romani. Chiar și...

- Inselaciunile comise la cumparaturile online castiga tot mai mult teren. Pentru a nu cadea in plasa escrocilor, politistii va sfatuiesc sa tineti cont de cateva recomandari, atunci cand alegeti sa comandati bunuri pe internet.

- Black Friday se intoarce anul acesta in data de 23 Noiembrie 2018. Acest mare eveniment de shopping este, fara indoiala, o zi dedicata cumparatorilor are profita de aceasta ocazie unica pe an pentru a acapara cat mai multe discount-uri la un asortiment vast. Chiar daca asta suna ca o ocazie ideala cu…

- Aproape 6 din 10 angajați romani admit ca fac cumparaturi online in timpul orelor de program cel puțin odata pe luna, iar cei mai mulți (52%) spun ca aloca, in medie, 30 de minute pentru fiecare sesiune de cumparaturi, arata un sondaj desfașurat de BestJobs.

- "Numarul posesorilor de telefoane inteligente si accesul imbunatatit la internet a determinat un numar tot mai mare de europeni sa foloseasca telefonul in relatia cu banca, pentru cumparaturi sau plati. Spre exemplu, procentul celor care folosesc telefonul pentru banking a crescut in ultimul an de…

- Cumparaturile online devin din ce in ce mai populare in randul romanilor de la an la an, insa platile online nu reusesc sa depaseasca rambursul, care se pastreaza in topul optiunilor de plata, conform unui studiu al ING Bank.