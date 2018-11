Doar pe partea de plati online, Black Weekend a generat in sistemul PayU Romania peste 376.289 de tranzactii in valoare de aproximativ 198 milioane de lei, in crestere cu 40% fata de anul trecut. Aproximativ 80% din aceasta suma, respectiv peste 157 de milioane de lei, s-a inregistrat in ziua de vineri, 16 noiembrie.

Topul cumparaturilor online ramane si anul acesta dominat de produsele IT&C, urmate de produse din categoria fashion (imbracaminte, incaltaminte, accesorii). Ofertele de turism castiga din ce in ce mai mult teren.

Cea mai mare tranzactie online a fost de 129.635,…