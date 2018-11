Stiri pe aceeasi tema

- F64, cel mai mare retailer de echipamente și accesorii foto și video din România, anunța o oferta consistenta de produse pentru campania Black Friday 2018, punând la bataie peste 1.500 de produse, cu reduceri de pâna la 80%. „Pentru anul acesta nu ne-am propus o…

- Primarul Matei Cristian a adresat o intrebare turdenilor pe pagina personala de Facebook privind locația focurilor de artificii de Revelion. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Noaptea de Revelion este o seara extrem de importanta pentru multe dintre noi. Fie ca avem cu cine sa mergem la braț sau nu, aceasta seara este destinata petrecerilor pâna în zori.

- Pentru a organiza traditionalele spectacole prilejuite de sarbatorile de iarna, Primaria Brasov a facut o „lista scurta” cu artistii si formatiile care ar urma sa urce pe scena din Piata Sfatului, atat cu ocazia aprinderii iluminatului de sarbatoare, in seara de 1 decembrie, cat si in noaptea de Revelion.

- Incepe numaratoarea inversa pentru petrecerile de Revelion. In tara sau in strainatate, cu totii cautam cele mai spectaculoase locuri si cele mai frumoase petreceri pentru noaptea de Anul Nou. Petreceri in aer liber sau pe plaja, concerte, spectacole...

- Catalin Botezatu a dezvaluit pentru wowbiz.ro ca o iubea atat de mult de mult pe Dana Opsitaru, incat a ajuns sa o ameninte ca isi taie venele! Catalin Botezatu, dezvaluiri ULUITOARE despre Bianca Dragusanu. Ce barbati celebri a refuzat vedeta! "A fost un fel de refulare. Apoi, a intervenit…