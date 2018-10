Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday 2018. Totuși, care varianta este mai sigura? Black Friday 2018. In cazul magazinelor clasice, ai posibilitatea sa inspectezi terenul cu o luna inainte, adica sa acorzi atenție la fluctuațiile prețurilor, astfel incat, de Black Friday, sa știi ce cumperi. Black Friday 2018.…

- Black Friday 2018. Vinerea neagra este ziua perfecta pentru a cumpara cele mai bune chilipiruri și a salva o mulțime de bani. Pe parcursul zilei vei putea gasi numeroase oferte la diverse produse, de la electronica, la moda sau articole pentru bebeluși.

- Romanii așteapta in fiecare an, cu nerabdare, ziua de Black Friday sau vinerea neagra, ziua in care magazinele ofera reduceri la mii de produse. Vezi cand este Black Friday 2018. Odata cu venirea toamnei a inceput și numaratoarea inversa pentru cea mai importanta zi din calendarul cumparaturilor. Romanii…

- ShipBob, o platforma de e-fulfillment a primit o investitie de 40 milioane de dolari pentru a ajuta micile afaceri online sa poata rezista intr-o piata dominata de giganti precum Amazon. Ce face aceasta platforma.

- Aproape 6 din 10 angajați romani admit ca fac cumparaturi online in timpul orelor de program cel puțin odata pe luna, iar cei mai mulți (52%) spun ca aloca, in medie, 30 de minute pentru fiecare sesiune de cumparaturi, arata un sondaj desfașurat de BestJobs. Exista insa și angajați care iau o pauza…

- Aproximativ patru din zece romani sunt dispusi sa renunte la serviciile unei banci traditionale in favoarea uneia care are operatiuni exclusiv online, conform unui studiu prezentat de iSense Solutions, derulat in luna iunie a acestui an in randul utilizatorilor de internet din mediul urban, potrivit…

- Desi a fost livrat Spitalului Judetean de Urgenta Zalau inca de la inceputul lunii mai, Computerul Tomograf cumparat de catre Ministerul Sanatatii printr-o finantare de la Banca Mondiala nu este nici astazi functional. Motivele tin de aspectele birocratice, respectiv obtinerea tuturor autorizatilor…

- Incepand de sambata, sute de produse de vara te așteapta doar in magazinele NISSA și online pe https://shop.nissa.ro/ la jumatate de preț. Topuri vaporoase, rochii de zi lejere, fuste și pantaloni office și rochii de seara elegante, toate sunt disponibile la SUPER REDUCERE! Sunt cele mai mai…