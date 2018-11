Stiri pe aceeasi tema

- PenHouse.ro, magazinul online al Consult Company, unic importator și distribuitor in Romania de instrumente de scris ale unora dintre cele mai renumite branduri la nivel global, precum Parker, Sheaffer și Cross, intra in campania de Black Friday 2018 cu reduceri de pana la 95% la stilouri și pixuri…

- Noile lansari de telefoane ale vesnic competitorilor Apple si Samsung ii deruteaza pe iubitorii de tehnologie, mai ales daca de acest Black Friday si-au facut planurile de a-si achizitiona un nou model de telefon. Dincolo de gama uriasa de modele, ambele companii vin si cu o multitudine de…

- Iata ca se apropie cea mai asteptata perioada din an pentru cei pasionati de gadget-uri si tehnologie, si anume Black Friday 2018. Ca de obicei, marii retaileri online sar cu oferte care mai de care mai tentante, insa trebuie sa fii atent la ce vrei sa cumperi, pentru ca multe dintre reducerile oferite…

- BLACK FRIDAY 2018: evoMAG da startul reducerilor de Black Friday 2018 pe 1 noiembrie, oferind discount-uri de pana la 80% la peste 60.000 de produse, din circa 6.000 de repere. Numarul mare de produse aflate la reducere in aceasta perioada face ca Black Friday 2018 sa fie cel mai mare eveniment de…

- Compania a anuntat ca aceasta campanie va fi organizata in 131 de magazine din 93 de orase ale Romaniei, precum si online. Pentru editia din acest an, a opta din istoria companiei, vor fi disponibile peste 70.000 de televizoare, 50.000 de telefoane, 230.000 de electrocasnice mari si mici,…

- Black Friday incepe de vineri, 26 octombrie, la retailerul de electrocasnice Flanco, iar promoțiile au loc pana in data de 19 noiembrie, a anunțat compania. Retailerul spune ca acesta va ”cel mai mare Black Friday din istoria Flanco” și ca va oferi reduceri de pana la 80% la peste 700.000 de produse,…

- Anul acesta, Flanco organizeaza cel mai mare Black Friday din istoria companiei, in perioada 26 octombrie – 19 noiembrie. Retailerul va oferi reduceri de pana la 80% la peste 700.000 de produse, in 131 de magazine din 93 de orașe ale Romaniei, precum și online, pe www.flanco.ro. “Și in aceasta ediție…

- O investigație cu privire la promoțiile de Black Friday și prețurile practicate de marile magazine este in derulare la Consiliul Concurenței, a precizat la interviurile Libertatea Live președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. a precizat la interviurile Libertatea Live președintele instituției, Bogdan…