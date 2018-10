BLACK FRIDAY 2018: FLANCO fură startul de Vinerea Neagră Compania a anuntat ca aceasta campanie va fi organizata in 131 de magazine din 93 de orase ale Romaniei, precum si online. Pentru editia din acest an, a opta din istoria companiei, vor fi disponibile peste 70.000 de televizoare, 50.000 de telefoane, 230.000 de electrocasnice mari si mici, precum si sute de mii de alte produse din gamele IT, gaming, auto, gadget, scule si unelte sau fitness, potrivit companiei. ”Cateva dintre cele mai asteptate produse si oferte sunt smartphone-ul Samsung Galaxy S9, care va fi disponibil la pretul de 2.499 lei, cu o reducere de 600 lei, televizorul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

