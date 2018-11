Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday 2018 evoMAG: Peste 1.500 de comenzi au plecat deja catre clientii finali Stoc epuizat pentru 35% dintre produsele care au intrat in ultima runda a campaniei de Black Friday evoMAG a dat startul reducerilor in a treia runda de Black Friday, la putin timp dupa miezul noptii si…

- evoMAG a dat startul reducerilor in a treia runda de Black Friday, la putin timp dupa miezul noptii si a inceput deja livrarea catre clientii finali. Astfel, pana la ora 08:00, peste 1.500 de comenzi au plecat catre clientii finali.

- La fel ca in fiecare an, cererea de Black Friday la eMAG este uriasa. La scurta vreme dupa startul campaniei, intreg stocul de telefoane Apple iPhone X aflat la reducere, la un pret de doar 3500 de lei, a fost epuizat in materie de cateva secunde.

- eMAG a dat startul oficial campaniei de Black Friday 2018, ca de obicei, fara sa anunte in prealabil ora exacta a inceperii. Ofertele sunt variate, iar preturile, la cele mai multe dintre ele, sunt foarte bune.

- Comerciantii din Romania se pregatesc pentru ceea ce spun ei ca va fi cea mai mare Vinere Neagra a reducerilor de pana acum. ″Black Friday″ va avea loc săptămâna viitoare, iar vânzătorii discută şi despre preţuri mai mici cu 90 la sută, ce-i…

- eMAG, cine conduce magazinul online care a inițiat Black Friday in Romania. Omul care este CEO-ul eMAG in Romania, conduce cel mai mare magazin online din țara noastra. Magazinul online care a adus conceptul de Black Friday in Romania

- Farmec, cel mai mare producator român de cosmetice, pregatește pentru consumatori oferte speciale cu ocazia Black Friday, disponibile în magazinul online și în rețeaua magazinelor de brand Farmec și Gerovital. Campania de Black Friday va fi derulata în perioada 16 –…

- Inceperea noului an scolar aduce o majorare a vanzarilor de calculatoare cu aproximativ 25%, pe fondul cresterii cererii de astfel de echipamente, pretul mediul al unui calculator urcand la 1.600 de lei, se arata intr-un studiu evoMAG, unul dintre cei mai mari retaileri online electro-IT din Romania.…