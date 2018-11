Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday 2018 PC Garage. Reduceri WOW la sute de produse. Black Friday PC Garage 2018 se numește Black Friday devreme, pentru ca romanii sa aiba mai mult timp, mai multe produse și mai multe reduceri

- Furnizorul de servicii de plata PayU Romania, liderul pietei de plati online, a anuntat luni ca estimeaza, pentru editia de Black Friday de anul acesta, o crestere cu 30% a valorii tranzactiilor online comparativ cu anul trecut, depasind 243 milioane de lei (52,13 milioane de euro). PayU Romania…

- PayU Romania estimeaza ca 35% din valoarea totala a tranzactiilor procesate va proveni din platile facute cu un card in rate fara dobanda, scrie news.ro. "Nu mai este o surpriza ca Black Friday este evenimentul cel mai asteptat in e-commerce. Daca luam in calcul valoarea totala a cumparaturilor…

- Vine ziua cu preturi taiate, inrosite si neobisnuit de mici. O zi care, de multe ori, dureaza o saptamana sau chiar toata luna noiembrie. Multe reduceri sunt adevarate si sunt puse pe seama lichidarilor de stocuri, in asteptarea produselor proaspat lansate. Dar exista si reduceri false. De aceea, e…

- Numarul de produse aflate la reducere in aceasta perioada face ca Black Friday 2018 sa fie cel mai mare eveniment de reduceri organizat vreodata de evoMAG. Fata de campania de reduceri de anul trecut, campania de Black Friday 2018 este de doua ori mai mare, noteaza retailerul intr-un comunicat de presa.

- Pentru cei care fac antrenamente și sporturi ca amator, dar și competitiv, este foarte important sa se bazeze pe magazine online bine cunoscute care pot reprezenta o garanție pentru achiziționarea de produse de inalta calitate. In ceea ce privește suplimentele, mulți sportivi au ales Myprotein Romania.…

- Iulian Stanciu, CEO-ul eMag, a anuntat, joi, cand organizeaza compania anul acesta Black Friday si motivele pentru care a ales aceasta data. eMag, cel mai mare retailer online din Romania in functie de cifra de afaceri, organizeaza anul acesta Black Friday la data de 16 noiembrie. „Vrem sa avem timp…