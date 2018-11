Black Friday 2018: eMAG a vndut de peste 450 milioane lei, din care 100 de milioane n primele 37 de minute

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au cumparat, in primele 9 ore de Black Friday, produse in valoarea de 54,16 milioane, mai mult cu 43% fata de anul trecut cand s-au inregistrat tranzactii de 38 milioane, transmite procesatorul de plati PayU Romania. Pana la ora 07:00 dimineata au fost inregistrate aproximativ 10.000…

- Cea de-a opta editie a evenimentului de shopping Black Friday are loc pe 16 noiembrie. UPDATE 08:15 In prima ora de la lansarea campaniei s-au vandut 310.000 de produse in valoare de 147.823.000 lei. In topul celor mai cumparate produse sunt televizoarele cu peste 19.000 de bucati. Cele mai cautate…

- A inceput oficial revelionul amatorilor de reduceri Black Friday 2018! Romanii au luat cu asalt ofertele comercianților din primele ore, astfel in intervalul orar 00.00 - 07.00 s-au inregistrat urmatoarele date, conform PayY Romania.Volumele tranzacționate, in primele șapte ore, au fost de…

- Black Friday 2018. In acest context, datele arata un interes in crestere pentru achizitia de televizoare, frigidere, aragazuri, electrocasnice incorporabile si articole din gama home&deco, scrie agerpres.ro. De asemenea, pe lista de dorinte se afla articole precum telefoane mobile, articole vestimentare,…

- Vizitatorii sunt intampinați cu oferte speciale și reduceri de pana la 70% in perioada 16-18 noiembrie Targu Jiu, 15 noiembrie 2018 – Weekendul 16-18 noiembrie este ideal pentru shopping: magazinele din Shopping City Targu Jiu au pregatit reduceri de pana la 70% pentru o gama variata…

- Black Friday 2018 a inceput deja de cateva zile la unele magazine, precum Flanco, iar alti comercianti, printre care Libris.ro, Altex sau evoMAG, au dat pe 1 noiembrie startul evenimentului de reduceri. Doi „grei” din comertul online, eMAG si Cel.ro, au anuntat ca organizeaza Black Friday pe 16 noiembrie.…

- eMAG estimeaza ca vanzarile din 16 noiembrie - ziua Black Friday - vor atinge 400 de milioane de lei, o crestere cu 40 de milioane fata de 2017. Pentru a atinge acest target, compania a pregatit 3 milioane de produse, cu 50% mai multe decat anul trecut, care sunt deja pregatite in noul depozit de 126.000…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi in valoare totala de 122.000 de lei in urma campaniei de reduceri Black Friday din noiembrie 2017, desi vanzarile din acea perioada au ajuns la 200 de milioane de euro (circa 900 de milioane de lei), iar Consiliul Concurentei…