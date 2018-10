Stiri pe aceeasi tema

- BLACK FRIDAY 2018. Timp de aproape un deceniu, marii comercianți au deschis magazinele odata cu Ziua Recunoștinței, tendința care se pastreaza și in prezent. Ce se anunța de Black friday 2018? BLACK FRIDAY 2018. Ofertele majore de Black friday incep cu o saptamana mai devreme, fața…

- Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Preturile la categoria energie electrica,…

- Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, coform datelor Institutului National de Statistica (INS). Surpriza: pretul la carnea de porc.…

- Am pierdut cartea de identitate a mașinii. Va rog sa-mi spuneți cum trebuie sa procedez, pentru a obține o noua carte de identitate a vehiculului. (Anca Pleșa, Hunedoara). RASPUNS: In primul rand trebuie sa știți ca, incepand cu data de 16.07.2018, in conformitate cu prevederile Legii nr. 109/2018 pentru…

- PMP arata in textul motiunii de cenzura, pe care a anuntat in prima zi a sesiunii parlamentare ca o va depune si care se intituleaza "Guvernul Dancila, intre reprimarea protestatarilor si uciderea porcilor", ca Romania a trecut prin

- Traficul rutier este oprit pe DN68, in zona localitatii Bautar, județul Caransebes - Hateg, unde un camion incarcat cu lemne a luat foc, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, un camion incarcat cu material lemnos a luat foc in timpul deplasarii, motiv pentru care circulatia rutiera…

- Black Friday 2018. De 7 ani incoace, finalul de toamna aduce in Romania un eveniment la care nu poate sa reziste niciun pasionat de shopping. Vorbim despre Vinerea Neagra, cunoscuta mai mai bine sub numele de Black Friday.

- Managerii societatilor comerciale din comerțul cu amanuntul estimeaza ca vor crește preturile de vanzare, in trimestrul III, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), soldul conjunctural - diferența procentuala intre creșterile și scaderile estimate - fiind de +21%, scrie Mediafax.„In…