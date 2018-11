Stiri pe aceeasi tema

Cel mai așteptat maraton de shopping online, Black Friday 2018, nu a ajuns la final, iar mega-reducerile nu s-au incheiat.

- eMAG s-a pregatit pentru Black Friday cu un depozit nou. Inca e in dezvoltare, dar acum are la dispoziție 126.000 metri patrați pentru cumparaturile tale. Iata cum arata. eMAG s-a pregatit de Black Friday in doua direcții mari: stoc de produse și loc de depozitare. Astfel, ca produse, a promis circa…

- Black Friday 2018 va avea loc la eMAG in data de 16 noiembrie 2018 si va fi fara doar si poate cel mai mare eveniment de shopping al anului. Au fost publicate deja o serie dintre preturile ce vor fi afisate in dimineata zilei de vineri si reducerile sunt impresionante. Black Friday 2018 nu…

Au mai ramas doar cateva ore pana la startul maratonului de shopping din acest an.

- Black Friday 2018 a inceput deja in randul anumitor retaileri online din Romania, in timp ce altii respecta cu strictete traditia privind organizarea celui mai mare eveniment dedicat reducerilor pe perioada unei singure zi, respectiv o zi de vineri din...

- In magazinele online din Romania exista 2 categorii de produse care pot fi achiziționate: noi sau resigilate. Pe piața din afara conceptul de produs refurbished este foarte cunoscut, insa la noi acesta inca nu s-a dezvoltat foarte mult. In articolul de fața, Altex iți explica diferența dintre aceste…

- Iulian Stanciu, CEO-ul eMag, a anuntat, joi, cand organizeaza compania anul acesta Black Friday si motivele pentru care a ales aceasta data. eMag, cel mai mare retailer online din Romania in functie de cifra de afaceri, organizeaza anul acesta Black Friday la data de 16 noiembrie. „Vrem sa avem timp…

- Amazon in Romania – Stiati ca puteti comanda de pe cel mai mare retailer online din lume chiar si din Romania? Mai mult, gasiti o multime de produse pe care nu aveti de unde sa le cumparati din tara.