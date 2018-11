Stiri pe aceeasi tema

- Marile magazine online au inregistrat cresteri semnificative fata de campania similara de Black Friday din 2017. Astfel, mai multe magazine, inclusiv eMAG au depasit sumele incasate anul trecut pana la jumatatea zilei.

- Interesul romanilor pentru Black Friday este cel mai mare in lume, ei fiind interesati mult mai mult de aceasta campanie de reduceri decat americanii, a declarat, vineri, Marius Costin, country manager PayU Romania, intr-o conferinta. "Pentru noi, Black Friday nu este doar un eveniment pur…

- Peste jumatate dintre romanii (51%) cu varste intre 18 si 65 de ani planuiesc sa cumpere cel putin un produs cu ocazia Black Friday, in timp ce noua din zece persoane chestionate spun ca au auzit de acest eveniment de shopping, arata rezultatele unui studiu realizat de Kantar Millward Brown Romania,…

- 68- dintre cautarile pe care romanii le fac despre Black Friday pe Google sunt de pe dispozitive mobile si oamenii incep sa caute cu aproximativ o saptamana inainte folosind termeni generali precum "telefon" sau "masina de spalat", iar cu doua zile inainte incep sa caute si marca dorita. Anul trecut…

- Produsele pentru copii, jucariile și electrocasnicele mari au fost categoriile la care au crescut cel mai mult cautarile pe Google in timpul ediției 2017 de Black Friday, in timp ce tabletele și laptop-urile au scazut puternic, arata un studiu al Google despre cum se comporta romanii online in jurul…

- O filmare in care un barbat fura mai multe doze de bere dintr-un magazin a ajuns pe mainile polițiștilor din Anglia. In imagini, barbatul seamana foarte bine cu David Schwimmer, actorul care l-a interpretat pe Ross in serialul "Friends".

- Intregul an 2018 sta sub semnul Centenarului, reamintindu-le tuturor romanilor de marile evenimente de acum 100 de ani și de ”Romania dodoloața”. Ce au cautat romanii pe Google despre Centenarul Marii Uniri? 8 curiozitați le-au atras atenția.

- Romanii care doresc sa investeasca in SUA pot opta pentru viza de tip E2, care nu necesita suma specifica de investit, a afirmat Ruslan Bocancea, managing partner la Bocancea Law Firm. "Dacă scriem în Google viza de investitor vom găsi poate multe informaţii despre o viză care…