- De la an la an magazinele vand tot mai mult de Black Friday, chiar daca numeroși oameni iși propun sa nu cumpere nimic și prefera sa aștepte alte campanii de vanzari și sa se documenteze intens. Cei care vor cumpara trebuie sa țina cont de cateva sfaturi pentru a alege cu adevarat produse care au preț…

- Black Friday 2018. Sfaturi. De ce ar trebuie sa-ți faci cumparaturile folosid cardul? Pentru a scuti tot felul de neplaceri. Black Friday 2018. Sfaturi. In unele situatii, precum cazurile de frauda, daca ai platit prin card, poti utiliza procedura refuzului la plata pentru a-ti recupera suma…

- Black Friday 2018 la eMag iți aduce reduceri wow la Diamante și Bijuterii de lux. Peste 3 miloane de produse vom gasi la eMAG de Black Friday. In categoria Produselor Speciale,care transmit o poveste, se afla Diamantele și Bijuteriile de lux. Pe eMAG, vom gasi de Black Friday, Bijuteriile Teilor

- V. Stoica Comercianții, in special cei care au și posibilitatea de a-și vinde produsele in sistemul online, se pregatesc de vanzari-record de Black Friday, care, in mod normal, ar trebui sa aiba loc in acest an in data de vineri, 16 noiembrie. Pentru ca perioada de reduceri substanțiale se prelungește…

- Black Friday 2018 eMAG vine cu reduceri la castele și peste 3 milioane de produse: electrocasnice, televizoare, telefoane mobile, frigidere,mașini de spalat, laptopuri, produse de fashion, mașini, anvelope și multe altele.

- O lume intreaga asteapta cu nerabdare Black Friday 2018, o sarbatoare intrata in circuitul sarbatorilor de doar cativa ani, dar care a reusit sa se extinda la nivel mondial si sa creeze o adevarata isterie. Cei care au dat tonul au fost americanii, magazinele lor fiind primele in care multimile…

- BLACK FRIDAY 2018. Evenimentul, care a inceput in SUA, este o data importanta in calendarul cumparaturilor din Romania, mai ales ca se desfașoara in apropierea sarbatorilor de iarna. BLACK FRIDAY 2018. Iata cateva informații esențiale pentru gasirea celor mai bune oferte Fa cumparaturile…

- Muraturile sunt, pentru 65% dintre romanii din mediul urban, pe primul loc pe lista cheltuielilor de toamna, conform unui studiu remis marti AGERPRES . Pentru ca romanul este prevazator, vara isi face sanie iar toamna isi cumpara incaltari si haine groase pentru iarna. Astfel, in topul cheltuielilor…