Black Friday 2018: Afla LIVE reducerile oferite in acest moment, de la iPhone X pana la BMW i8

- Mai mult de jumatate dintre romani planuiesc sa cumpere cel putin un produs in weekend-ul reducerilor, Black Friday, iar oferta comerciantilor merge de la vacante la un euro pana la oferte bancare care includ comisioane zero pentru retrageri de bani oriunde in lume. Febra reducerilor este…

- Click aici pentru oferta completa de Black Friday >> Atentie! Stocurile sunt limitate! Prindeti acum reducerile! Pachet Gimnaziu Capcanele limbii si literaturii romane cu 85% REDUCERE Dictionarul 1.000 de cuvinte scrise cu cratima si Memoratorul Capcanele gramaticii si literaturii romane vin in ajutorul…

- Președintele USR, Dan Barna, afirma ca este "obligatorie" o moțiune de cenzura in acest moment, avand in vedere raportul MCV și rezoluția votata marți in Parlamentul European privind Romania.

- Black Friday 2018. Unul dintre cele mai importante magazine online din România, CEL.ro, anunța mai multe oferte în aceasta perioada. Iata care sunt cele mai tari reduceri aspiratoare pe care nu trebuie sa le ratezi.

- Libra Internet Bank anunta lansarea unei campanii de Black Friday, care contine reduceri substantiale de dobanzi la credite, dar si servicii gratuite acordate clientilor sai. Campania se va desfasura in perioada 12-29 noiembrie 2018 si se adreseaza atat clientilor existenti, cat si noilor…

- Libris.ro, una dintre cele mai mari librarii online din Romania, a inaugurat un depozit de carte care va tripla capacitatea de procesare a comenzilor, in urma unei investiții de aproape 4 milioane de euro. Depozitul va putea gazdui peste 3 milioane de carți și va permite ca livrarile sa fie realizate…

- Huawei a prezentat in cadrul IFA mai multe modele noi de P20 Pro, cu noi versiuni de culoare, cateva dintre acestea folosind chiar piele pentru decorarea capacului de pe spate. Se pare insa ca acestea nu vor fi insa singurele dispozitive Huawei care vor folosi o constructie inspirata de design-ul de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca nu va candida la alegerile prezidentiale din 2019 si ca s-ar putea sa existe un candidat comun PSD-ALDE – Calin Popescu Tariceanu. Ea a spus ca Tariceanu…