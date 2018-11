Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday 2018. In curand va incepe cea mai așteptata zi din an pentru vanatorii de reduceri: Black Friday 2018 (”Vinerea Neagra”). In aceasta perioada, magazinele vor taia considerabil din prețurile la electrocasnice, electronice și alte obiecte. Printre acestea se numara și aragazurile. Fie ca…

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, estimeaza vanzari de 400 mil. lei in data de 16 noiembrie - cand va organiza evenimentul de shopping Black Friday, o crestere de 40 mil. lei fata de anul precedent, a declarat Iulian Stanciu, CEO al companiei in cadrul unei conferinte de presa.

- eMag, cel mai mare retailer online din Romania, inaugureaza astazi noul sau depozit de langa București. Depozitul este cel mai mare din sud-estul Europei, inclusiv Rusia, a spus Iulian Stanciu, șeful eMag, la interviurile Libertatea Live. Din depozit va fi trimisa marfa inclusiv in Bulgaria și Ungaria,…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru va deveni consilier onorific al premierului Viorica Dancila, sustin surse guvernamentale pentru „Adevarul”. Alesul european este unul dintre cei mai influenti oameni ai PSD la Bruxelles, acesta fiind si vicepresedinte al socialistilor din PE.

- Libris.ro, una dintre cele mai mari librarii online din Romania, a inaugurat un depozit de carte care va tripla capacitatea de procesare a comenzilor, in urma unei investiții de aproape 4 milioane de euro. Depozitul va putea gazdui peste 3 milioane de carți și va permite ca livrarile sa fie realizate…

- Retailerul Flanco organizeaza campaia Black Friday in perioada 26 octombrie – 19 noiembrie, sustinand ca va oferi reduceri de pana la 80% la peste 700.000 de produse, in 131 de magazine din 93 de orase, precum si online.

- Black Friday incepe de vineri, 26 octombrie, la retailerul de electrocasnice Flanco, iar promoțiile au loc pana in data de 19 noiembrie, a anunțat compania. Retailerul spune ca acesta va ”cel mai mare Black Friday din istoria Flanco” și ca va oferi reduceri de pana la 80% la peste 700.000 de produse,…