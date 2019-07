Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman organizeaza in perioada 24 iunie-8 septembrie 2019 cea de-a doua editie a Clubului de vacanta. Printre serviciile oferite in cadrul Clubului de vacanța se numara: „Biblioteca in aer liber”;„Cartea de vacanța”; Ateliere de dezvoltare personala in cadrul Centrului…

- Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman continua programul de educație cinematografica „CinEd- European Cinema Education for Youth” cu o noua proiecție care va avea loc joi, 6 iunie 2019, incepand cu ora 12,00, la Centrul de formare al instituției. La activitate vor participa elevii clasei a V-a…

- Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman organizeaza marți, 4 iunie 2019, incepand cu ora 15.30, la Sala de lectura, vernisajul expoziției „In cautarea bucuriei- Orașul oamenilor fericiți”. Cursul „In cautarea bucuriei” este o tema de dezvoltare personala conceputa pentru copiii intre 4 și 11 ani.…

- Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman deruleaza, impreuna cu De Basm- Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți, proiectul CARAVANA NES(U)PUSELE, care va consta intr-o serie de ateliere educative care au ca punct de plecare cartea „Nes(u)pusele – 100 de femei pentru 100 de ani de Romanie…

- Incepand de marți, 23 aprilie 2019, ora 10:30 , cand a avut loc vernisajul, Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman organizeaza la Sala de lectura, in parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania, cea de-a doua ediție a singurei Trienale Internaționale de Gravura din Romania. Evenimentul…

- Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman organizeaza in data de 23 mai 2019, incepand cu ora 10:00, concursul pentru preșcolari „In lumea poveștilor”, ajuns la a XI-a ediție. Informații suplimentare pentru inscrierea gradinițelor la acest concurs pot fi cerute la sediul bibliotecii, Secția pentru…

- Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman a organizat marți, 16 aprilie 2019, incepand cu ora 11.00, la Sala de lectura, expoziția tematica din fondul propriu de carte, „Gala Galaction- 140 de ani de la naștere”. Expoziția iși așteapta vizitatorii pana pe 19 aprilie 2019. Gala Galaction, pe numele…