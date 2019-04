Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Judeteana „Marin Preda” Teleorman invita utilizatorii bibliotecii și publicul larg sa participe la vernisajul expoziției de pictura „Simbioza intre om și natura” a profesorului-pictor Marian Ionescu. Profesorul Marian Ionescu, nascut la 20 aprilie 1944, in comuna Galateni din județul Teleorman,…

- Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman, in parteneriat cu Biblioteca Municipala „Gala Galaction” Roșiorii de Vede și Colegiul Național „Anastasescu” Roșiorii de Vede, a organizat atelierul de dezvoltare personala „Romeo și Julieta in cotidian!”. Pornind de la cunoscuta opera „Romeo și Julieta”…

- Biblioteca Județeana ,,Marin Preda” Teleorman va desfașura vineri, 8 martie 2019, incepand cu ora 1300, la Sala de lectura, o serie de activitați sub genericul ,,De ziua ta, femeie!”. Ziua Internaționala a Femeii a fost adoptata in 1977, printr-o rezoluție a Adunarii Generale a ONU. ONU a sarbatorit…

- Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman duce și in acest an tradiția mai departe prin realizarea unei expoziții de marțișoare și felicitari confecționate de preșcolari și elevi sub indrumarea cadrelor didactice de la gradinițele și școlile unde invața. In cadrul expoziției sunt prezentate lucrari…

- Vineri, 22 februarie 2019, incepand cu ora 13.00, Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman a inaugurat American Shelf-Raftul American Alexandria. Acțiunea American Shelf consta in donarea de carte: de literatura americana clasica si contemporana, literatura pentru copii si tineret, lucrari de metodica…

- Marți, 5 februarie 2019, incepand cu ora 11,00 la Sala de lectura a Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman a avut loc lansarea volumului „Dimitrie Cantemir și conștiința unitații romanilor. Studii și articole dedicate Centenarului Marii Uniri”, aparut sub egida Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir”,…

- Marți, 5 februarie 2019, incepand cu ora 11.00, in Sala de lectura a Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman va avea loc lansarea volumului „Dimitrie Cantemir și conștiința unitații romanilor. Studii și articole dedicate Centenarului Marii Uniri”, aparut sub egida Asociației Europene „Dimitrie…

- Cu prilejul sarbatoririi actului Unirii de la 24 Ianuarie 1859, Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman organizeaza miercuri, 23 ianuarie 2019, incepand cu orele 11.00, la Sala de lectura a instituției, urmatoarele expozitii tematice: „160 de ani de la Mica Unire”; „Cuza si pasoptistii”; „Cuza…