BIZZ2CHINA sau importuri din China fara niciun risc Tot mai multi au in plan demararea unei afaceri care are la baza importurile din China, ceea ce nu este decat bine gandit. Cu toate acestea, este necesara cantarirea atenta a tuturor aspectelor pe care toata aceasta ecuatie le implica.



Exista intr-adevar oportunitati numeroase, insa acestea sunt de multe ori contrabalansate de diverse neajunsuri, dar si de riscuri nebanuite.



Cei care nu detin prea multe cunostinte referitoare la acest capitol ar putea avea parte de surprize mari daca procedeaza orbeste - se impune o documentare clara legata de demersurile de urmat si indeplinit… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

- Cand faci conserve de legume sau fructe trebuie sa ai grija și la recipientele in care le vei pune. Acestea trebuie bine spalate și sterilizate pentru a impiedica dezvoltarea germenilor care se pot afla la originea unor boli adesea grave. Iata cum se sterilizeaza borcanele ca sa nu ai probleme cu alterara…

- Sunt aproxmativ 30.000 de posibili teroristi jihadisti in Europa. Aproximativ 30.000 de persoane radicalizate ce reprezinta o amenintare potentiala de terorism jihadist se afla in prezent in Europa, a avertizat luni 19 martie, directorul Europol, Rob Wainwright, citat de Agerpres . ”Desigur, nu toti…

- Cele mai mari 20 de companii din industria energiei electrice si termice au terminat anul 2016 cu un business cumulat de aproape 41 de miliarde de lei (peste noua miliarde de euro), doar aceste entitati reprezentand aproape 6,5% din totalul cifrei de afaceri realizate de cele mai mari 1.000 de companii…

- Ebury, una dintre companiile fintech cu cea mai rapida creștere, specializata in plați transfrontaliere și credite pentru dezvoltare, iși continua expansiunea europeana cu inaugurarea primului birou in Romania, condus de catre Johan Gabriels. Acesta este cel de-al 15-lea birou lansat de companie in…

- Foarte mulți oameni care sufera de obezitate severa și morbida apeleaza la o intervenție chirurgicala numita gastric banding sau inel gastric. Aceasta este cea mai cunoscuta si mai raspandita metoda restrictiva care poate avea insa, pe langa rezultate uimitoare, și o serie de complicații care merita…

- Vremea de iarna a parasit complet zona tarii noastre si mai mult decat atat, temperaturile au trecut deja de valorile potrivite pentru inceputul primaverii. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei.…

- BenQ continua diversificarea ofertei de proiectoare 4K pentru divertisment cu un model HDR adresat pasionatilor de fotbal si sport in general. Cu nume complet BenQ TK800 4K HDR, dispozitivul poate atinge o luminozitate impresionanta, de 3000 lumeni, permitand amplasarea in incaperi bine iluminate. Alternativ,…

- Cunoscuta „Covrigarie Ioan”, care a aparut pe piața in urma cu aproape patru ani, și are puncte de desfacere in mai multe orașe precum: Sebeș, Alba Iulia, Targu Mureș, Sibiu, Cluj Napoca și București a deschis astazi, un magazin și in orașul de la poalele Draganei. Inca de la primele ore ale dimineții,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse unei legi,astfel incat, parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene nu pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Astfel, judecatorii de…

- Sa intri intr-o casnicie nu este floare la ureche. Și cu atat mai mult sa o menții. Pentru ca in cadrul mariajului exista mai multa putere financiara, partenerii chiar fac diverse credite ori se implica in proiecte la care nu s-ar fi aventurat in alte circumstanțe. Cu toate acestea, pierd din vedere…

- Cele mai bune oferte pentru achizitionarea unei noi locuinte, dar si pentru a va finanta visul de casa noua le veti gasi la ediția a doua a TIT – Targul Imobiliar Timisoara, care are loc sambata si duminica, 10-11 martie 2018, la Centrul Regional de Afaceri. Desigur, intrarea este libera, iar vizitatorii…

- Sofat englezesc, dupa reguli romanesti. Este combinatia fatala care a stat la baza a numeroase accidente grave provocate de soferii unor masini cu volan pe dreapta. Cu toate astea, numai anul trecut, in Romania au fost inmatriculate peste 25.000 de masini „englezesti“.

- Specialiștii timișoreni au identificat 64 de romani cu sindromul Prader-Willi, o afecțiune rara caracterizata printr-o pofta de mancare exagerata. ”Le lipsește o secvența de gena care intervine in senzația de sațietate. Sunt persoane carora le este foame tot timpul”, a precizat prof. dr. Maria Puiu,…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty detinut de antreprenorul Octavian Jomir, si-a dublat cifra de afaceri in 2017, atingand pragul de 1,5 milioane de euro. In cei 5 ani de la infiintarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, in valoare totala de aproximativ…

- Medicii Ion Marius Rusa, Florian Dantes si Dan Mugurel Raica, care detin maternitatea privata Euromaterna, au decis sa se apuce de imobiliare. In baza cererii nr. 9488 din data de 6.02.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta…

- Calitatea actului medical de la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare a transformat unitatea medicala intr-unul dintre cele mai solicitate spitale din judet. Tot mai multi pacienti aleg sa fie consultati sau sa primeasca tratament aici, convinsi de profesionalismul personalului, de la…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, iese la rampa dupa ce unii analiști au anunțat concedieri in 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor. Vasilescu afirma ca numarul locurilor de munca este in continua creștere, respectandu-se trendul de anul trecut.A intors-o ca la Ploiești! Codrin…

- Deputatul PNL Marilen Pirtea, rector al Universitatii de Vest din Timisoara, a declarat luni, intrebat cum vede faptul ca fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va preda cursuri la institutia de invatamant superior, ca toti cei care au experienta in domeniul securitatii si au calitatea…

- Presedintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac a primit in data de 14.02.2018 imputernicirea de reprezentant general al Uniunii Camerelor de Comert Bilaterale din Romania in Europa. Presedintele UCCBR, prof.univ.dr. Nasty Marian Vladoiu a declarat: “am hotarat sa-l imputernicim pe presedintele Eugen Terteleac…

- Situatia arborilor taiati din parcul dendrologic este departe de a fi clarificata. Nimeni nu isi asuma responsabilitatea pentru cele ce au loc in parcul dendrologic Carei. 1. Specialistul silvic care a marcat arborii de ce a aplicat marca pentru taiere la arbori sanatoși iar la cei gaunosi, nu?…

- Eugen si Teo Sipos sunt doi frati antreprenori din Ramnicu Valcea care au decis sa-si extinda afacerea dezvoltandu-se si in mediul online. In urma cu sase ani acestia vindeau produse cosmetice profesionale doar in 10 judete din sudul si vestul tarii. In 2012 s-au hotarat sa-si extinda aria de vanzari,…

- Piata terenurilor pentru constructii din suburbiile Capitalei este în stagnare. Potrivit agentiei imobiliare Lara, în ultimii doi ani, pretul loturilor a scazut, în medie, cu opt la suta, scrie publika.md Specialistii explica reducerea preturilor prin faptul ca cele mai…

- Avertismentul oamenii de afaceri: “Sa ne așteptam la un exod al IT-iștilor din Cluj și București” Marile centre ale industriei informatice din Romania, București și Cluj-Napoca, vor cele mai afectate ca urmare a restricțiilor fiscale impuse de guvern, avertizeaza Asociația Oamenilor de Afaceri…

- Dupa „revolutia salariilor“, urmeaza „revolutia pensiilor“. Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat ca cine nu a cotizat cel putin 10 ani la stat poate sa-si ia adio de la pensie. Specialistii spun ca, pe hartie, masurile vor avea efect doar in plan propagandistic, pentru ca deficitul fondului…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Formularul 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical si ca nimeni nu isi va pierde aceasta calitate, adaugand ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare intr-unul singur.

- Struguri, pepeni, nectarine si alte fructe exotice, dar chiar si condimente, toate extrem de toxice, au fost la un pas sa ne ajunga în farfurii. Din fericire, au fost descoperite la timp si oprite, spun autoritatile. Ce se întâmpla pe piata neagra nu se stie.…

- "Fata de raportul precedent, traiectoria inflatiei a fost revizuita ascendent. Incertitudinile si riscurile provin in principal din conduita politicii fiscale si de venituri, dar si din conditiile de pe piata muncii. ​Dinamica anuala a importurilor a continut sa se plaseze peste cea a e exporturilor",…

- Consumul caloric corespunzator la 2.000 de pasi este de 100 de kilocalorii. Specialistii au calculat ca, o persoana care merge pe jos 10.000 de pasi pe zi poate cheltui intre 2.500 si 3.500 de kilocalorii intr-o saptamana.

- Laptele de pe rafturile magazinelor din țara nu este, nici pe aproape, un produs care sa conțina cantitatea necesara de grasime animaliera. Autoritațile știu ca laptele conține mai multe grasimi vegetale decit norma admisa, producatorii știu, dar lucrurile nu se schimba, pentru ca, spun specialiștii,…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vindute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen. "Comisia…

- Centru de evenimente, angajeaza manager resort. Persoanele care indeplinesc urmatoarele cerințe pot trimite cv-urile la adresa de e-mail office@serenityresort.ro pana la data de 28.02.2018. 1. 10 ani de experiența in organizarea de evenimente festive (nunți, botezuri, zile onomastice, petreceri private,…

- In ultima perioada s-a tot dezbatut in presa si social media despre cum, cand si de ce trebuie sa completam si sa depunem declaratia 600. Desigur, este un subiect bun, insa nu unicul. Mai mult de atat, prezinta un mare grad de imprevizibil, avand in vedere ca inca o data ne confruntam cu o incertitudine,…

- Din ce in ce mai mulți oameni aleg centrale termice pe peleți , grație numeroaselor beneficii pe care acestea le ofera. Nu numai ca reprezinta cea mai economica alternativa atunci cand vine vorba de modul de a-ți incalzi imobilul, dar sunt și ecologice și in cea mai mare parte, automatizate. Pe langa…

- Potrivit prevederilor legale in vigoare pentru ca cineva sa poata adopta un copil, trebuie sa urmeze un proces sofisticat și indelungat. Cei care iși doresc cu orice preț un copil și vor sa eludeze prevederile legale apeleaza la metode inedite care contravin in mod flagrant metodelor legale. Pentru…

- "Formularul 600 trebuie eliminat in prima zi in care vine noul ministru. Eu nu pot sa spun ca ma angajez sa fac, eu va spun ce trebuie sa faca un ministru de Finanțe. El trebuie sa faca ce e mai bine pentru oameni simpli, pentru cetațeni. Nu trebuie sa puna bariere, ci sa le elimine. Diferența intre…

- Riscurile unei crize politice sunt la cel mai inalt nivel dupa alegerile din 2016, apreciaza Horia Braun, economistul sef al BCR, care crede totusi ca se va ajunge la un compromis intre tabara presedintelui Iohannis si tabara guvernamentala, pentru ca este in interesul ambelor. Concluziile…

- Zilnic, înainte de pompare în rețeaua de distribuție a municipiului Chisinau, specialiștii SA „Apa-Canal Chișinau” testeaza calitatea apei la peste 25 de parametri fizico-chimici si bacteriologici. Pe parcursul anului trecut au fost prelevate 186 de mii de probe si au fost…

- Secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri, Cristian Pirvan, se teme ca noul Executiv ar putea schimba din nou programul de guvernare și reamintește faptul ca oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate. „Tot ceea ce stabiliți, dați-ne un timp pentru a ne adapta, nu mai reglementați…

- Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de persoanele fizice ce realizeaza venituri extra salariale. Aceasta…

- In perioada ianuarie noiembrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,58 miliarde euro, comparativ cu 2,89 miliarde euro in perioada ianuarie - noiembrie 2016, au anuntat luni oficialii Bancii Nationale. Stam prost in ce priveste balanta bunurilor, care a consemnat…

- Realitatea economica presupune un mix de factori cu impact greu predictibil in industria construcțiilor. Pe de o parte creștere economica și apetit pentru consum, pe de alta, investiții publice incerte, inflație, risc valutar și presiune pe prețurile materialelor. L-am intrebat pe Sebastian Carstoiu,…

- Într-un an agricol foarte bun, România a ramas dependenta de importurile agroalimentare. Dupa primele trei trimestre din 2017, deficitul comercial (diferenta dintre valoarea exporturilor si cea a importurilor de produse agroalimentar) a fost de 575

- Intrarea in 2008 a prins tara noastra intr-un moment de euforie fara margini, nimeni nu prevedea ca la nici macar un an avea sa se intample evenimente dramatice, ce au culminat cu un imprumut la FMI si taieri drastice de salarii in 2010. Se poate repeta un asemenea scenariu si in viitorul apropiat?…

- La Reședința de stat, in prezența președintelui Republicii Moldova, Rodica Antoci, a depus juramantul in calitatea sa de președinte al Autoritații Naționale de Integritate, iar Lilian Chișca in calitatea sa de vicepreședinte al ANI.

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1992? DE LA UN AN LA ALTUL In sfirsit, s-a miscat dolarul! CHIAR ERAM INGRIJORATI: DE ZECE SAPTAMINI STATEA PE LOC SI NU REUSEA SA RAZBATA DE VIGUROSII NOSTRI LEI La casele de schimb: 600 lei dolarul! URA! AM SCAPAT SI DE CARTELE! LA BENZINA!…