Biz a lansat Digital Report 2018 La Social Media Summit Bucuresti, echipa Biz a a lansat Digital Report 2018. Ajuns la a doua editie, raportul prezinta o radiografie complexa a industriei de digital din Romania, cu analize despre tendintele si evolutiile pietei de digital si opinii ale specialistilor.



Cele mai asteptate sunt listele cu informatii la zi despre principalele agentii de digital din piata si listele cu cele mai relevante nume din blogosfera romaneasca, clasificate in functie de domeniile pe care le acopera.



Editia din acest an prezninta si topul celor mai urmariti vloggeri si instagrammeri, precum… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea preturilor la apartamentele vechi incepe sa incetineasca, pe fondul majorarii accentuate a ofertei de locuinte noi. Potrivit organizatorilor Salonul Imobiliar Bucuresti, care a avut loc intre 2 si 4 martie, s-a remarcat faptul ca, pe fondul cresterii accelerate a ofertei de locuintei…

- Elvetienii au respins cu un numar mare de voturi, in cadrul unui referendum, suprimarea redeventei pentru audiovizual, potrivit primelor estimari publicate dupa inchiderea birourilor de vot, la orele 11:00 GMT, informeaza AFP si dpa. Astfel, elvetienii au votat "da" pentru mentinerea TVA si…

- Cel putin 36 de soldati din trupele militare pro-guvernamentale au fost ucisi in urma unui raid aerian al fortelor turce in regiunea Afrin. Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului, citat de BBC.…

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Angajatii ANAF nu au voie sa se planga, ei au obligatia de a propune conducerii Ministerului Finantelor solutii pentru problemele contribuabililor, a declarat, marti, ministrul Eugen Teodorovici. "Angajatii ANAF nu au voie sa se planga. Obligatia lor era sa vina sa propuna conducerii, de-a…

- Multi rezidenti ai capitalei Danemarcei prefera bicicleta in locul automobilului, cand vine vorba despre deplasarile zilnice, insa o cultura prietenoasa fata de biciclisti nu poate fi creata peste noapte, iar in cazul orasului Copenhaga tranzitia a avut nevoie de cateva decenii. "Daca vrei…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro…

- Reprezentantii Dacia au vorbit despre ideea de a aduce si in Europa modelul Kwid, al carui pret de pornire este de 3.500 de euro. Dupa ce presa internationala a scris intens ca din 2018 vom avea Dacia Kwid si in Europa, reprezentantii constructorului de la Mioveni au transmis ca nu mai iau…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut ca ne aflam intr-un moment in care activitatea de justitie e pusa public la indoiala. Iohannis i-a primit marti la Cotroceni pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM). "Investirea dumneavostra in functie survine…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat luni, la dezbaterile privind motiunea simpla depusa de PNL impotriva ei, ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani". "Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile…

- Introducerea noilor norme GDPR (General Data Protection Regulation) va avea un puternic impact asupra intregului mediu de business din Romania. Aceste reglementari vor influenta, cu siguranta, modul in care companiile vor face marketing pe viitor. Tocmai pe acest subiect va discuta antreprenorul Marian…

- Grupul energetic rus Gazprom a anuntat ca isi va reorganiza exporturile si va infiinta in acest sens o divizie integrata de distributie internationala. Gazprom, companie controlata de statul rus, a precizat ca acest proces de reorganizare se va derula in etape pe parcusul urmatorilor doi ani,…

- Importurile au fost atat de mari, in 2017, iar exporturile atat de mici, incat deficitul de cont curent al Romaniei a ajuns la 6,464 miliarde de euro, in crestere cu 84,79% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De…

- Romania a cumparat din strainatate trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a vandut peste granite trandafiri romanesti, in valoare de 13,91 milioane euro, in primele 11 luni ale anului trecut. In cazul Uniunii Europene, in primele zece luni ale lui 2017, exporturile de trandafiri…

- Avem un plan major in derulare, menit sa ajute la reintroducerea pietei gazelor din Romania in Europa, inaintea sosirii noilor volume de gaze rusesti prin gazoductul TurkStream, care va face legatura intre Rusia si Turcia, via Marea Neagra, la inceputul deceniului viitor, a afirmat joi Gottfried Steiner,…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- Rusia a vandut anul trecut armament in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anuntat miercuri agentia responsabila de exporturile de echipamente militare rusesti, Rosoboronexport. "In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte in valoare de…

- In pofida criticilor internationale, presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga controversata lege privind Holocaustul, care prevede incriminarea oricarei persoane care acuza Polonia de complicitate la crimele comise de nazisti in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, sustine ca Statele Unite iau in considerare interzicerea importurilor de petrol din Venezuela. "Situatia din Venezuela se inrautateste. Unul dintre aspectele care trebuie luate in considerare, daca se adopta sanctiuni petroliere, este efectul asupra…

- Constructorul italian de automobile sportive Ferrari a raportat joi o crestere peste asteptari, de 34%, a profitului net in 2017 comparativ cu 2016, in conditiile in care a livrat clientilor aproape 8.400 de automobile sport, informeaza AFP. Anul trecut, Ferrari a realizat un profit net de…

- Persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei pe care o livreaza, se arata intr-un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Biroul Federal pentru Investigatii verifica daca bancherul rus Aleksandr Torsin, un apropiat al presedintelui Vladimir Putin si viceguvernator al Bancii Centrale a Rusiei, a trimis bani Asociatiei Nationale pentru Arme de foc din Statele Unite pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa castige alegerile din…

- Politia din New York a arestat vineri noua presupusi membri ai Mafiei, inclusiv pe capul uneia dintre cele cinci mari familii ale Cosa Nostra locale si ierarhia acesteia, potrivit unui comunicat al procurorului federal al Manhattanului. Razia a permis retinerea lui Joseph Cammarano, 58 de…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene, adica 12,69 miliarde de euro, un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian. Datele reprezinta o crestere de 3% a valorii exporturilor, sau trei miliarde de coroane norvegiene,…

- Ministerul Transporturilor a promis ca, in 2018, soferii vor putea circula pe 156 km noi de autostrada, insa reparatiile Autostrazii Soarelui vor dura cel putin trei ani. Primii kilometri ai autostrazii, intre Bucuresti si Fundulea, sunt cei mai afectati: plini de gropi sau carpeli cu bitum,…

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica. Consumul national era pana acum de circa 8.000…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata ca introducerea unui nou timbru de mediu trebuie sa incurajeze introducerea in piata a masinilor noi si eliminarea, pe cat se poate, a celor care polueaza excesiv. Prim ministrul a apreciat ca ideea proiectului nu este inlocuirea unei taxe cu alta.…

- Gheorghe Dimitrescu, consilierul lui Florin Iordache (foto) care a aranjat pe bani grei vizita lui Liviu Dragnea in SUA, va fi noul consul al Romaniei la Bonn, conform unei Hotarari de Guvern initiate de ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Hotararea de Guvern s-a aflat pe ordinea de zi…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a ales o modalitate inedita de a le transmite romanilor un mesaj de Craciun. Intr-o postare de pe pagina de Facebook a institutiei, pe un fundal rosu, alaturi de un Mos sub acoperire, a carui barba aminteste de documente (strict secrete?) trecute printr-un…

- Edward Snowden, autorul unei dintre cele mai mari scurgeri de informatii din istoria Statelor Unite, a creat o aplicatie care iti va proteja laptopul de tot felul de amenintari. Acum cateva luni, el s-a intalnit cu Jacqueline Moudeina, prima femeie avocat din Ciad si o adevarata luptatoare…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) finanteaza achizitia a 50 de autobuze noi, cu nivel scazut de emisii, in municipiul Sibiu printr-un imprumut de 65,7 milioane lei (aproximativ 14,2 milioane euro) pentru imbunatatirea transportului public local si a calitatii mediului, informeaza…

- Ministerul de Finante organizeaza, duminica, o extragere speciala a Loteriei Bonurilor Fiscale, unde vor participa bonurile emise in perioada 1 aprilie - 8 decembrie 2017. "La extragerea ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale organizata duminica, 24 decembrie 2017, cu prilejul Craciunului,…

- Comisia Europeana vrea ca perioada de tranzitie post-Brexit sa se incheie pe 31 decembrie 2020, se arata in recomandarile catre statele membre Uniunii Europene. Premierul britanic Theresa May propusese o perioada de maximum doi ani, adica pana pe 29 martie 2021. "Dispozitiile tranzitorii ar…

- Bitcoin a atins vineri un nou nivel record de aproape 18.000 de dolari, pe platforma de tranzactionare Bitstamp, inregistrand o crestere de 9%, in pofida avertismentelor tot mai numeroase legate de riscurile investitiilor intr-un instrument financiar extrem de volativ si speculativ, transmite Reuters.…

- Autoritatile de la Seul sustin ca in ultimul an hackerii de la Phenian au interprins mai multe atacuri cibernetice care au vizat tranzactii cu monede virtuale. Au reusit astfel sa fure peste 80 milioane de dolari, dar si informatii personale din 36.000 de conturi Bitthumb, una din cele mai…

- Samsung Galaxy S9 se apropie de lansare, iar astazi au aparut si primele informatii cu privire la data exacta a dezvaluirii noului smartphone. Despre data de lansare a lui Samsung Galaxy S9 am mai scris de cateva ori, insa n-am avut informatii exacte pana acum. Ce s-a stiut de la bun inceput…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae a depus 30 de amendamente la Legea privind Statutul magistratilor. Unul dintre acestea abroga prevederea actuala care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi. In legea actuala la art. 54 (3) se spune ca "Presedintele…

- Volkswagen a adus si in Romania versiunea sport a noului Polo. Potrivit unui comunicat oficial, este disponibila o singura motorizare, cu motor 2.0 TSI pe benzina, capabil sa dezvolte 200 de cai putere. Pretul pentru aceasta versiune este de 21.882 de euro, cu TVA inclus.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Romania a intreprins in perioada 2006 - 2016 cea mai bizara politica a fondurilor publice dintre toate statele europene, potrivit unei analize date publicitatii de Eurostat. Pornita de pe ultimul loc in ceea ce priveste ponderea veniturilor bugetare in PIB, tara noastra a luptat din greu pentru a le…

- Productia industriala a crescut in octombrie cu 3,7% in zona euro (EA19) si cu 4,2% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovacia, Letonia si Romania au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Ministrul iranian al Informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat, marti, ca gruparea terorista Statul Islamic ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala. "Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea teritoriilor si controlului…

- Vizitatorii Panteonului din Roma vor putea admira monumentul antic platind un bilet de intrare in valoare de 2 euro, incepand din luna mai, daca scopul vizitei lor nu va fi acela de a se ruga, a anuntat, luni, ministrul Culturii si Turismului din Italia. In prezent biserica, fostul templu…

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale. Politia din New York a confirmat producerea incidentului si a precizat ca "a intervenit la o explozie de origine incerta produsa…

- Fostul presedinte georgian, Miahil Saakasvili, a fost arestat vineri la Kiev, capitala Ucrainei, dupa ce marti scapase de politistii care venisera sa-l aresteze, scrie BBC. Arestarea, care a fost anuntata mai intai pe pagina sa de Facebook, a fost confirmata de procurorul general al Ucrainei.…

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, informeaza AFP. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe si produsul intern brut, adica ponderea ocupata…

- Primarul general Gabriela Firea si primarii de sector au avut, miercuri, discutii cu premierul Mihai Tudose, dar si cu liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. La plecarea din Parlament, primarul general le-a declarat jurnalistilor ca a avut discutii cu liderii…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, marti, contractul de proiectare si executie pentru varianta de ocolire a orasului Comarnic. Drumul are rolul de a descongestiona traficul de Valea Prahovei. Contractul a fost incheiat de CNAIR cu Asocierea Next…