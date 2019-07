Bivoli blocați în apa Râului Olt In jurul orei 22:00 dispeceratul ISU Brașov a fost informat cu privința la existența a șapte bivoli blocați in apa Raului Olt, in zona Podul Galațiului, Fagaraș. Din primele informații se pare ca bivolii au vrut sa treaca apa, dar nu au mai putut inainta. La fața locului intervin doua autospeciale cu apa și spuma, o barca și un echipaj de prim ajutor ale ISU Brașov. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

