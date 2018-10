Stiri pe aceeasi tema

- CEDO a hotarat marți ca liderului Mișcarii de Integrare Spirituala in Absolut (MISA), Gregorian Bivolaru, i-a fost incalcat dreptul la judecarea cauzei sale in termen rezonabil și a stabilit ca Romania va trebui sa-i plateasca daune morale in valoare de 1.200 de euro, plus cheltuielile de judecata,…

- CEDO a hotarat marți ca liderului Mișcarii de Integrare Spirituala in Absolut (MISA), Gregorian Bivolaru, i-a fost incalcat dreptul la judecarea cauzei sale in termen rezonabil și a stabilit ca Romania va trebui sa-i plateasca daune morale in valoare de 1.200 de euro, plus cheltuielile de judecata,…

- Femeile ar putea ajunge sa apeleze, ca inainte de Revolutie, la metode periculoase pentru a intrerupe o sarcina nedorita. Iar centrele de plasament deja pline ar putea deveni neincapatoare. Acestea sunt doar cateva dintre consecintele care pot aparea daca numarul medicilor care refuza sa faca intreruperi…

- Liderului grupului parlamentar al Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, s-a declarat "foarte îngrijorat" de situatia din România, afirmând ca Guvernul înregistreaza regrese

- Liderul PSD Arad, Dorel Caprar, a declarat, vineri seara, dupa ședința CEx a PSD ca votul covarșitor in favoarea lui Liviu Dragnea reprezinta „o normalitate”.„Mi se pare absolut normal (n. r. faptul ca Liviu Dragnea a primit un vot de incredere), e un vot absolut normal. Noi l-am susținut…

- I-ar putea fi impuse, de catre Curtea de Justiție a UE, sancțiuni pecuniare chiar in perioada președinției, ca urmare a netranspunerii in legislația naționala a celei de-a patra directive privind combaterea spalarii banilor, care elimina acțiunile la purtator. Romania ar fi astfel primul stat UE care…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) a semnat, luni, un protocol de colaborare cu Asociatia Viitorul in Zori, organizator al proiectului ''Let's do it Romania!'', cea mai mare miscare sociala din tara dedicata ecologizarii mediului inconjurator, informeaza un comunicat…

- In aceste zile, trei dintre handbalistii echipei Clubului Sportiv Universitar din Suceava, Gabriel Burlacu, Catalin Costea si Alexandru Potera, se afla in Croatia, cu echipa Romaniei, la Campionatul Mondial Universitar de handbal, rezervat nationalelor ce au in componenta doar jucatori ce sunt ...