Stiri pe aceeasi tema

- 500.000 de francezi au iesit in strada impotriva presedintelui Emmanuel Macron. Oamenii sunt nemultumiti de reformele economice anuntate de guvernanti, care, spun protestatarii, avantajeaza patronatele...

- In acest an, Primaria Turcinesti isi schimba „fata". Institutia va fi reabilitata cu o jumatate de milion de lei. Banii au fost alocati din bugetul local si de stat. Lucrarile ar trebui sa demareze in aceasta primavara s...

- Primaria Suceava va acorda in acest an burse scolare in valoare totala de aproximativ o jumatate de milion de lei, cele mai multe dintre acestea, de merit, fiind destinate elevilor Colegiului National ‘Stefan cel Mare’, a informat astazi municipalitatea. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat, intr-o…

- Adapostul maimutelor construit in anul 2015 la Gradina Zoologica din Galati, in valoare de 500.000 euro, zace nefolosit de atunci pentru ca nu s-au facut zone de demarcatie cu panouri, iar maimutele ar putea evada sau ar putea rani vizitatorii.

- Hepatita C este mult mai intalnita in Romania decat in alte țari ale Uniunii Europene. In țara noastra rata prevalentei infectiei cu virusul periculos este de 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta scoate la licitatie contractul de achizitie "Serviciul de instalare de utilaje de prelucrare a bauturilor cafea si bauturi calde ldquo;, in valoare estimata de 456.720 de lei. Obiectul contractului consta in achizitia serviciului de instalare, servire…

- Constantin Vaduva a fost la conducerea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice din noiembrie 2012 pana in septembrie 2017, perioada in care au fost inregistrate mai multe avarii din cauza ca nu s-au facut investitii in infrastructura

- Razboiul din Siria a facut aproximativ 511.000 de morti din 2011 si pana in prezent, potrivit unui nou bilant prezentat luni de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), in contextul in care conflictul sirian intra in aceasta saptamana in al optulea an, relateaza Reuters. Aproximativ 85%…

- Un sucevean de 28 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce mașina pe care o conducea a fost trasa pe dreapta de polițiștii de la Serviciul Rutier, pe DN2-E85, la Nicolae Balcescu. Controlul de rutina s-a dovedit a fi o captura de proporții: 27.030 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Directorul financiar al grupul energetic german Innogy, Bernhard Gunther, a fost grav ranit intr-un atac cu acid, in vestul Germaniei, relateaza Reuters, scrie news.ro.”Suntem profund socati de aceasta veste oribila. Ne gandim la Bernhard si la familia sa si ii dorim cu totii o insanatosire…

- Edilul sectorului 6 al Capitalei a platit ilegal aproape un milion de euro pentru lucrari de amenajare a trotuarelor și a spațiilor verzi. Potrivit inspectorilor Curții de Conturi, banii trebuie recuperați, altfel primarul va trebui sa ii achite din...

- Razboiul din Siria a inceput in 2011 sub forma de proteste pașnice. Conflictul a fost reprimat violent de regimul Assad și s-a transformat intr-o adevarata rascoala dupa formarea Armatei Siriene Libere. Bilanțul acestuia este unul tragic.

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dambovita a fost gazda unui briefing sustinut de colonel Arnautu Vladimir, adjunct si inlocuitor al inspectorului sef, la care au fost invitati reprezentanti ai IPJ Dambovita, ISU „Basarab I” Dambovita, Politiei locale Moreni, Directiei Judetene de Sport si Tineret,…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) si instantele arondate au solutionat in anul 2017 aproape o jumatate de milion de dosare, reprezentand aproximativ un sfert din totalul dosarelor aflate pe rolul instantelor din Romania. "Ca in fiecare an, Curtea de Apel Bucuresti se remarca prin cel mai mare volum de…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) si instantele arondate au solutionat in anul 2017 aproape o jumatate de milion de dosare, reprezentand aproximativ un sfert din totalul dosarelor aflate pe rolul instantelor din Romania, informeaza agerpres.ro. "Ca in fiecare an, Curtea de Apel Bucuresti se remarca…

- Jennifer Aniston și Justin Theroux au șocat pe toata lumea cu anunțul desparțirii lor, iar la doar o saptamana de la declarația oficiala, cei doi se gandesc la partaj. Primele decizii au fost deja luate, caci fostul cuplu a pus deja in vanzare reședința din Bel-Air, locul in care a avut loc casatoria…

- 24 de firme, in marea lor majoritate producatori sau comercianti de mijloace de transport in comun, au descarcat in ultimele zile documentatia postata pe site-ul Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) referitoare la achizitia de autobuze pe care RATBV S.A. este in curs sa o realizeze.…

- Franta numara in 2017 peste o jumatate de milion de lucratori legal detasati, o cifra semnificativ mai mare (+ 46%) fata de 2016, in special datorita unei mai bune colectari de date, a relatat luni ziarul Le Monde. Anul trecut, "Franta a avut putin peste 516.000 de salariati detasati, in afara transportului…

- In 2017, ialomițenii au profitat din plin de ajutorul public judiciar, facilitate acordata de Statul Roman persoanelor care sunt implicate in procese dar care nu au bani suficienți sa participe la ele. Datele statistice oferite publicitații de Tribunalul Ialomița arata ca Statul a cheltuit pentru reprezentarea…

- Aproape șase milioane este numarul mașinilor inmatriculate in Romania. Dintre acestea, peste jumatate de milion au fost inmatriculate anul trecut. Doua treimi dintre masinile din tara noastra sunt mai vechi de zece ani. VEZI: ANAF vinde zeci de mașini, cu prețuri pentru toate buzunarele. Lista autoturismelor…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Yusen Logistics Europe B.V. preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL.Yusen Logistics Europe B.V. face parte din Grupul Yusen Logistics, care este furnizor de logistica globala ce acopera toate modalitatile de transport. Principalele…

- Simona Halep, locul mondial, a depașit cu puțin suma de 20 de milioane de euro, bani caștigați din tenis. In prezent, tenismena locuiește intr-o vila impunatoare, din Constanța, ce a costat 600.000 de euro.

- ​California a dat autorizatie unui mare numar de companii pentru a testa masinile autonome pe drumurile publice, iar anul trecut Waymo, divizie a Google, a "bifat" peste 500.000 km, mult peste toti ceilalti. Datele includ si numarul de dati in care soferii au fost nevoiti sa intervina, iar aici tot…

- Inca un tramvai Armonia a cedat in aceasta dimineata pe sine, la Timișoara. Incidentul s-a petrecut inainte de prima statie de pe Bulevardul Cetatii, pe sensul de mers inspre Calea Torontalului. Oamenii au fost debarcati in mijlocul strazii, printre masini. Administratia condusa de Nicolae Robu a platit…

- Descoperire impresionanta facuta de polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta. Aceștia au gasit peste 500.000 de lei ingropați in curtea unor contrabandiști de țigari. Asupra...

- Deputatul Andreea Cosma a facut plangere penala pe numele procurorului Mircea Negulescu. Ea spune ca a fost pur si simplu ruinata dupa ce i-a fost confiscata toata arhiva notariala, in timpul perchezitiilor. Timp de peste doi ani nu a mai avut nici un fel de client la biroul notarial. Astfel, activitatea…

- Anul trecut, Primaria municipiului Suceava a cumparat zece biciclete electrice, pentru care a platit 586.996 de lei. Acestea ar fi trebuit sa fie folosite de catre politistii locali, insa de cand au fost achizitionate si pana in prezent stau blocate in garaj.

- Bucureștiul ramane cel mai activ mediu de afaceri din Romania, aici fiind inființate in 2017 un numar de 22.216 din cele 136.699 de afaceri deschise anul trecut in intreaga țara. Clujul urmeaza in clasament, cu 8.532 de inregistrari, mai mult cu 50 la suta fața de 2016, ceea ce arata ca aceasta…

- Adrian Andreias isi deschidea o mica afacere in IT la Cluj, in 2004, fara sa renunte la jobul pe care il avea pe atunci. Astazi vorbeste despre planuri marete: pentru 2018 si-a propus sa atinga o cifra de afaceri de un milion de euro, jumatate din bani fiind generati de clientii internationali.…

- Smartree: "Jumatate dintre firme maresc salariile brute" 54% dintre clienții companiei de resurse umane Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajaților, astfel incat ei sa beneficieze de aceleași salarii nete precum cele din 2017. Smartree proceseaza 600.000 de angajați anual…

- Povestea se bazeaza pe cazul real al lui Attila Ambrus, nascut la Miercurea Ciuc. In tinerete, a fugit in Ungaria, unde a jefuit 27 de banci si oficii postale, strangand peste o jumatate de milion de dolari in sase ani. Porecla „Banditul Whisky" i-a fost data deoarece bea de fiecare data inaintea unui…

- In ultimii ani, retelele de socializare au castigat tot mai mult teren, in detrimentul discutiilor face-to-face sau a celor telefonice, in ceea ce priveste relationarea. Tot mai multi sunt cei care prefera sa butoneze de zor tastatura PC-ului, a laptopului sau cea a telefonului mobil in cautare de parteneri…

- Firma de paza Argus-S, afiliata liderului PDM Vladimir Plahotniuc, a fost platita cu 481 668 de lei pentru prestarea serviciilor de securitate la Targul de Craciun, organizat intre 15 decembrie – 14 ianuarie de catre Guvern, transmite Ziarul de Garda.

- In ultimele saptamani in atentia lugojenilor s-a aflat proiectul prin care Consiliul Local solicita un teren cu mai multe cladiri, de pe strada Timisoarei. Boldea sustine ca doreste terenul pentru binele oamenilor din cartierul Militari, insa surse apropiate primarului mai ca sunt gata sa jure ca in…

- Ultimul contract de servicii paraclinice de inalta performanta pentru Spitalul de Urgenta Focsani a fost incheiat chiar in prima saptamana din noul an 2018 si are o valoare de 181.320 de lei.

- Raportul ANAF asupra activitații de la federația de judo in perioada 2011 - 2015 indica proporțiile unui furt pe cinste: peste 550.000 de euro evaporați in mandatele foștilor președinți Eduard...

- Acoperișul unei saune din satul Ratuș, raionul Criuleni a fost cuprins de flacari. Focul a izbucnit intr-o anexa a locuinței in care era construita baia.Pompierii au reușit sa stinga flacarile inainte ca acestea sa se extinda.

- Plecarea din UE fara incheierea unui deal pana in 2019 ar putea costa Marea Britanie aproape jumatate de milion de locuri de munca, se arata intr-un studiu condus de primarul Londrei, potrivit Bloomberg.

- A reusit o executie incredibila in scopuri caritabile! Fostul jucator de fotbal american, iar in prezent analist sportiv la o televiziune din Statele Unite, Kirk Herbstreit, a nimerit tinta cu mingea de fotbal american de la o distanta de 20 de metri.

- In timpul unor exacavatii facute de arheologi, a fost descoperit „un sit mai putin obisnuit si important, de o jumatate de milion de ani", transmite AFP. Lucrarile, la care participa Universitatea din Tel Aviv, sunt efectuate in regiunea centrala Sharon si au dus la descoperirea unei „bogate industrii…

- Un depozit preistoric, ce dateaza de jumatate de milion de ani, a fost descoperit în apropierea unei autostrazi din centrul Israelului, au anuntat duminica autoritatile. În timpul unor exacavatii facute de arheologi, a fost descoperit „un sit mai putin obisnuit si important,…

- Aeroportul International Sibiu a inregistrat peste 530.000 de pasageri in 2017, in crestere cu 36,6% fata de anul precedent, fiind primul an de la deschiderea aeroportului cand s-a trecut pragul de 500.000 de pasageri, a anunțat compania intr-un comunicat citat de news.ro

- Consiliul Concurentei a ridicat documente de la ELM Electromontaj Cluj S.A, Energobit S.A., Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport Smart S.A. si Energotech S.A., banuite ca au trucat licitatii organizate de Transelectrica pentru atribuirea lucrarilor de mentenanta/modernizare/retehnologizare…

- Gabriel Trifu (42 de ani) si Catrinel Sandu (40 de ani) divorteaza dupa 11 ani de casnicie. Motivul separarii este infidelitatea, potrivit presei mondene. Fostul tenisman avea o viata dubla in Florida.

- Vedeta de televiziune Catrinel Sandu are, in America, impreuna cu cel care ii este inca soț, Gabriel Trifu, o vila de aproape jumatate de milion de dolari. Catrinel Sandu a fost in centrul atenției in ultima perioada de timp dupa ce a anunțat public ca divorțeaza de fostul jucator de tenis gabriel Trifu,…

- Dupa 45 de ediții, ,,The Wall- Marele Zid” incheie un prim sezon plin de emoție și stralucire, urmand ca in luna ianuarie Antena 1 sa redifuzeze cele mai spectaculoase momente care au ținut telespectatorii cu sufletul la gura.

- Incident incredibil la Timișoara. Unul din tramvaiele Armonia, reabilitate cu 500.000 de euro fiecare, s-a rupt efectiv in doua, pe șine. Incidentul a avut loc astazi, in zona Padurii Verzi, in vecinatatea fabricii Continental. Vechile tramvaie au fost reabililitate cu bani de la bugetul local al Timișoarei,…

- Guvernul a aprobat astazi o ordonanța de urgența care prelungește cu șase luni termenul de intrare in vigoare a normei privind efectuarea plații obligațiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, respectiv de la 1 ianuarie 2018 la 1 iulie 2018.

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care va prelungi cu sase luni termenul de intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, respectiv de ...

- Anunt de ultima ora de la Guvern din partea ministrului Finantelor, Ionut Misa. Acesta a spus in ultima sedinta a Executivului din acest an ca s-a decis amanarea cu sase luni a OUG privind contul unic pentru firme."Din informatiile aparute se discuta ca s-ar proroga termenul de intrare in…