Bittnet si-a finantat achizitiile Elian si Equatorial printr-o noua emisiune de obligatiuni listata pe BVB. Cuponul este tot de 9% pe an

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Anghel, BVB: In mai puțin de patru ani, utilizand și instrumentele de finanțare din piața de capital, valoarea companiei a crescut de peste 6 ori, la mai mult de 50 milioane lei Mihai Logofatu, Bittnet: Suntem convinși ca aceste doua companii nou integrate vor avea o contribuție semnificativa…

- Activele administrate de fondurile private de pensii, Pilonul II si Pilonul III, sunt asteptate sa creasca semnificativ anul viitor, in contextul in care intrarile noi de contributii sunt estimate la 1,8 miliarde de euro, dar, daca fondurile cresc mai repede decat piata de capital, acestea sunt fortate…

- • 11 reprezentanți ai pieței de capital, companii și persoane fizice, au fondat Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) cu scopul implementarii in Romania a celor mai bune practici de comunicare ale companiilor listate cu investitorii • Adrian Tanase, BVB: Imbunatațirea…

- Nikolay Kosov, IIB: Upgrade-urile de rating acordate in acest an de agențiile Standard & Poor’s și Moody’s s-au concretizat in marje mai restranse pentru ambele tranșe comparativ cu tranzacția efectuata de IIB anul trecut Adrian Tanase, BVB: Piața de capital din Romania iși reconfirma nivelul ridicat…

- Noi obligatiuni corporative emise de International Investment Bank (IIB) pe piata de capital din Romania au fost admise la tranzactionare pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Emisiunea este formata din doua transe, ambele cu o...

- la data de 30.06.2018 Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. informeaza acționarii și investitorii ca Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare consolidate la data de 30.06.2018 – intocmite in conformitate cu prevederile legale – sunt disponibile spre consultare incepand…

- Povestea fabricii de ulei ARGUS incepe in urma cu 70 de ani, fiind una din societatile reprezentative din Romania in domeniul prelucrarii semintelor oleaginoase. Astfel, inca din 1948, compania si-a dorit sa ofere produse de calitate, recunoscute pe plan national, uleiuri care sa se bucure de aprecierea…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, ar urma sa se listeze pe Bursa de Valori Bucuresti cel mai devreme in toamana anului 2019, pana atunci compania fiind nevoita sa isi rezolve situatia activelor cu eficienta energetica...